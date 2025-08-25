شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان على توجيه رسالة دعم ومساندة للفنانة أنغام نصري، بعد خضوعها لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال جزء من البنكرياس، إثر أزمتها الصحية الأخيرة.

وكتبت شريهان عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام":"سلامتك من أبسط أوجاعك، سلامتك من كل شيء يرهقك أو يتعبك.. أثق في إيمانك بالله وصبرك وقوتك، قومي إلينا سريعًا بمنتهى العزيمة والإرادة، بكل الخير والصحة والسلامة.. ننتظرك بكل الاحترام والحب.. المستقبل أجمل إن شاء الله".



أكدت مصادر مقربة من النجمة أنغام، عودتها إلى مصر في الثامنة مساء اليوم الإثنين 25 أغسطس، عبر مطار العلمين.

وكشفت المصادر، أن أنغام سوف تستقر في منزلها بالساحل الشمالي، بعد استكمال رحلة علاجها في ألمانيا.

حالة أنغام

كشف الإعلامي محمود سعد- كعادته- عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد زوال مرحلة الخطر وبدء تعافيها.

وقال محمود سعد، في فيديو له، اليوم، عبر “فيس بوك”: "تواصلت مع راندا، مديرة أعمال أنغام، وأخبرتني بأن ننائج التحاليل جيدة، والأزمة مرت بسلام، وقريبا ستغادر ميونيخ لتعود إلى مصر".

ومَدَحَ محمود سعد، في مسيرة الفنانة أنغام، وأنها تستحق كل التقدير والاهتمام، مشيدا بدعم جمهورها لها خلال هذه الأزمة.

وسبق أن تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية، أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه؛ بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي، وكانت أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأُجريت لها أول عملية في ألمانيا، أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الورم عن طريق المنظار من خلال الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

وفي وقت لاحق، لاحظ الأطباء أن الورم زاد حجمه؛ ما استدعى إجراء عملية ثانية “أكثر تعقيدًا” لإزالته، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.