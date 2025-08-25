على أنغام «بابا» لعمرو دياب.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني يخطف الأنظار

خضعت الفنانة دينا الشربيني لجلسة تصوير جديدة، حيث تألقت بفستان أبيض أنيق منحها إطلالة عصرية تشبه عارضات الأزياء، وذلك على أنغام أغنية «بابا» للفنان عمرو دياب.

ونشرت دينا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، لتلقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها ومتابعيها، إلى جانب عدد من النجوم في الوسط الفني الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها المميزة.

وجاءت الجلسة بعد أيام من الجدل الذي أثير حول ظهورها الأخير في حفل غنائي مشترك مع الفنانة روبي.

وفي سياق آخر يعرض حاليا لـ دينا الشربيني في السينمات فيلم «درويش»، ويشاركها في بطلته كل من: عمرو يوسف، مصطفى غريب، تارا عماد، وعدد آخر من النجوم.