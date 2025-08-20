عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته بالعمل مع دينا الشربيني للمرة الثامنة في مشواره خلال فيلم “درويش”، ووصفها بالنجمةالمحترفة.

وقال يوسف، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “جمعني بـ دينا الشربيني عدد من الأفلام والمسلسلات، لاقت نجاحا واسعا، وفخور بما تحققه، وأتمنى العمل معها في المستقبل أيضا”.

عمرو يوسف يتواجد في السعودية بصحبة فريق عمل “درويش” لحضور العرض الخاص للفيلم في جدة والرياض، وقد حقق إيرادات وصلت لمليون و600 ألف جنيه أمس في مصر.





فيلم درويش

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، ويشهد ظهورا خاصا للفنان محمد شاهين.