رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
الأمم المتحدة: التصعيد الإسرائيلي في غزة يهدد بعمليات قتل جماعي مروعة
حَصِّن سمعك وبصرك وباقي حواسك بهذا الذكر النبوي صباح كل يوم
أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من مباراة مودرن سبورت
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
سيرة رجل أمريكي جمع بين العدالة والرحمة .. من هو القاضي الرحيم فرانك كابريو ؟!
تصعيد إسرائيلي مزدوج .. قصف مخيم الشاطئ في غزة وغارات على مواقع حزب الله بلبنان
بشرى من الأرصاد: درجات الحرارة في حدودها الطبيعية.. ولا موجة حر جديدة
فانس: أوروبا تتحمّل "الحصة الأكبر" من العبء الأمني القائم حول أوكرانيا
ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025
فن وثقافة

أثارت الجدل.. دينا الشربيني تخطف الأنظار باطلالة جذابة

دينا الشربيني
دينا الشربيني
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت دينا الشربيني بفستان قصير باللون الأبيض، مكشوف الكتفين، أبرز ملامح أنوثتها بشكل لافت، ونسقت دينا إطلالتها مع إكسسوارات ذهبية بارزة، شملت عقدًا ضخمًا وأقراط متناسقة وأساور أنيقة، بينما اعتمدت مكياجًا برونزيًا ناعمًا مع شعر منسدل للخلف.

وفي سياق آخر يعرض حاليا لـ دينا الشربيني في السينمات فيلم «درويش»، ويشاركها في بطلته كل من: عمرو يوسف، مصطفى غريب، تارا عماد، وعدد آخر من النجوم.



 

الفنانة دينا الشربيني درويش عمرو يوسف مصطفى غريب تارا عماد

