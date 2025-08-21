أثارت الجدل.. دينا الشربيني تخطف الأنظار باطلالة جذابة

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت دينا الشربيني بفستان قصير باللون الأبيض، مكشوف الكتفين، أبرز ملامح أنوثتها بشكل لافت، ونسقت دينا إطلالتها مع إكسسوارات ذهبية بارزة، شملت عقدًا ضخمًا وأقراط متناسقة وأساور أنيقة، بينما اعتمدت مكياجًا برونزيًا ناعمًا مع شعر منسدل للخلف.

وفي سياق آخر يعرض حاليا لـ دينا الشربيني في السينمات فيلم «درويش»، ويشاركها في بطلته كل من: عمرو يوسف، مصطفى غريب، تارا عماد، وعدد آخر من النجوم.





