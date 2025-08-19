دينا الشربيني تنفي توقف تصوير "طلقني": مكملين والفيلم هيعجب الناس

نفت الفنانة دينا الشربيني ما تردد مؤخرًا حول توقف تصوير فيلمها الجديد "طلقني"، مؤكدة أن العمل لا يزال قائمًا ويتم تصويره بشكل طبيعي.



وجاء تصريح الشربيني خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "درويش" في العاصمة السعودية الرياض، حيث قالت في لقاء مع برنامج "ET بالعربي":

"لا، ما توقفش، أنا معاكم هنا، هصور هنا وهناك إزاي؟ لا بعد الشر، الفيلم ما وقفش، وإحنا مكملين، والفيلم إن شاء الله هيعجب الناس أوي أوي بإذن الله."



تمكّن فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، من تصدر شباك التذاكر في مصر، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.