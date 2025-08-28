محمود سعد يوجه رسالة لأنغام: “وحشنا صوتك يا نجمة العيلة”

وجه الإعلامي محمود سعد رسالة مؤثرة إلى الفنانة أنغام، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أعرب فيها عن اشتياقه لصوتها سواء في الحديث أو الغناء، مؤكدًا أنها تحظى بمكانة خاصة لدى جمهورها.



وكتب محمود سعد: “والله وحشنا صوتك يا انغام.. سواء بتتكلمي او بتغني.. كلمي جمهورك وناسك واهلك وان شاء الله قريب نسمعك بتغني لجمهورك وناسك واهلك يا صوتنا الجميل.. عارفة ليه؟ لان انتي بنت الناس.. واخت الناس.. واحدة من العيلة طول الوقت.. لا.. انتي نجمة العيلة".

دعيت ربنا عشان أرجع لولادي



ونشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمانة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

وقالت أنغام:"كنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي.. شكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري".

وتابعت أنغام :" الجمهور اللي بيحبني عظيم وكبير ونادر الوجود وأنا عمري مكنت بالضعف ده قبل كده".

وأكملت أنغام :" أنا حاسة إن الجمهور أهلي ومش عيب عن الإنسان يضعف قدام أهله".

وتابعت أنغام :" انا مشتاقة إني أشوف جمهوري قريب على المسرح ".

نوبة بكاء

ودخلت أنغام في نوبة بكاء أثناء حديثها، قائلة:" بشكركم من كل قلبي وأنتوا دعيتوا وربنا استجاب ودعائكم كان الدواء".

وقالت أنغام :" أنا ببكي من فرحتي وشكري لله ولجمهوري.. وأنتوا دعيتوا لأم اتمنت إنها تكمل عشان ولادها".

وتابعت أنغام “ كان كل خوفي إني أسيب ولادي وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا وكنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي”.

وأكملت :" أنا مريت بمحنة صعبة وشديدة وشكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري ".