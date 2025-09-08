محمود سعد بعد نجاح «صوت هند رجب» في فينيسيا: فرحتي منقوصة لهذا السبب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يمنى عبد الظاهر

عبّر الإعلامي محمود سعد عن سعادته بمشاركة فيلم "صوت هند رجب" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مؤكدًا أن الفيلم لاقى استقبالًا جيدًا من الحضور والنقاد.

وقال محمود سعد، خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فرحته بالفيلم يرافقها ألم شخصي بسبب ما يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة، قائلاً:
"إلى متى سنظل نصفّق ونسمع الشيخ يقول بندعي لأهل غزة وربنا يسامحنا، وأننا مش قادرين نعمل لهم حاجة؟ طب ليه مش قادرين نعمل لهم حاجة؟"

وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن أي نجاح فني يظل منقوصًا في ظل هذه المعاناة المستمرة.

صوت هند مهرجان فينيسيا محمود سعد الشعب الفلسطيني غزة

