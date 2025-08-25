محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن سفر أنغام للعلاج خارج مصر

تحدث الإعلامي محمود سعد عن الحالة الصحية للفنانة أنغام، حيث كشف تفاصيل جديدة حول رحلتها العلاجية في ألمانيا، بعد إصابتها بأزمة صحية تتعلق بالبنكرياس.

وقال محمود سعد خلال بث مباشر: "لما أنغام قالت فيه حاجة على البنكرياس، قولتلها دوري على أفضل مستشفى للبنكرياس، وراحت ألمانيا".

وأضاف :"ده لا يقل من الطب المصري ولا حد يقدر يقل منه، الأطباء المصريون ممتازون في الخارج".

وتابع: "لكن هل عندنا مجموعة أطباء متخصصون في البنكرياس بيعملوا عمليات كل يوم؟ معندناش، الكلام أن الطب المصري مش كويس مش صح الطب المصري في حدود الإمكانيات المتاحة ممتاز".