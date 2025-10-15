قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الإسكان تعلن استئناف ورش المدن المستدامة والبداية من 6 أكتوبر

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
آية الجارحي

شهدت مدينة ٦ أكتوبر استئناف فعاليات ورش العمل الخاصة بمشروع "تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحديد فرص الترشيد في المباني التابعة لأجهزة المدن الجديدة".

وجاءت فعاليات الورشة بحضور المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، إلى جانب المهندسة رشا أبوزيد، منسق الوحدة الرئيسية، والدكتورة دنيا ربيع، مقرر الوحدة، وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسؤولي أجهزة المدن التابعة ومدن الصعيد.

ممارسات الاستدامة

وأكد المهندس خالد سرور أن استئناف هذه الورش يأتي ضمن خطة الهيئة لتعميم ممارسات الاستدامة داخل المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن العمل يسير وفق نهج متكامل لتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف المهندس خالد سرور أن مدينة ٦ أكتوبر كانت في مقدمة المدن المشاركة نظرًا لريادتها في تطبيق مبادئ المدن الذكية والمستدامة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية داخل المدينة.

ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

من جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن استضافة هذه الورشة تأتي استكمالًا لجهود الجهاز في تعزيز مفهوم الاستدامة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والخدمية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتحول نحو مدن خضراء مستدامة.

وأكد أن الجهاز ملتزم بتطبيق التوصيات الفنية الصادرة عن الوحدة المركزية، وتعميم التجارب الناجحة في مجالات الطاقة الشمسية وإدارة المخلفات والنقل المستدام داخل المدينة، في إطار التنسيق المستمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي ختام الورشة، تم التأكيد على استمرار التعاون بين أجهزة المدن المختلفة والوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، بهدف الارتقاء بكفاءة الطاقة وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

