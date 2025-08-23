لا يوجد خراج والحالة تتحسن.. محمود سعد يطمئن الجمهور على صحة أنغام

طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية بعد الجراحة الدقيقة التي أجرتها مؤخرًا في البنكرياس داخل أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة ميونخ الألمانية.

وقال محمود سعد في منشور له عبر فيسبوك، إن نتائج التحاليل الأخيرة جاءت مبشرة: “الأرقام تقترب جدًا من المعدلات الطبيعية”، مضيفًا أن الأطباء نصحوا أنغام بالمشي خارج غرفتها، كما أنها بدأت تتناول الطعام بشكل طبيعي.

ونفى الإعلامي محمود سعد ما تردد عن وجود خراج في البنكرياس أو تعرض أنغام لأي خطأ طبي أثناء العملية، مؤكدًا أن ما واجهته من مضاعفات أمر وارد في مثل هذا النوع من الجراحات الكبيرة والمعقدة.



كما شدد محمد سعد على أن الفنانة أنغام لم تُجر ثلاث عمليات كما أُشيع، بل خضعت لجراحة واحدة فقط.

وأشار محمود سعد إلى أن الألم الذي كانت تعاني منه أنغام في فترة ما بعد العملية بدأ في التراجع تدريجيًا، مؤكدًا أن “المحنة التي مرت بها كشفت عن حالة حب صادقة وقوية من جمهورها، وهي تستحق ذلك لما بذلته من جهد وتعب طوال مسيرتها الفنية”.

واختتم محمود سعد تصريحاته بدعوة الجمهور لمواصلة الدعاء لأنغام حتى تتجاوز مرحلة التعافي تمامًا وتعود إلى جمهورها بخير وسلامة.