دانيال داي-لويس يعود من الاعتزال بفيلم Anemone

بعد ثماني سنوات من إعلان اعتزاله التمثيل، يعود النجم الحائز على الأوسكار دانيال داي-لويس إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلمه الجديد Anemone، الذي كتبه بالاشتراك مع ابنه المخرج الصاعد رونان داي-لويس.



تدور أحداث فيلم Anemone في أجواء درامية يغلب عليها الغموض، حيث يلعب شون بين دور رجل يسعى إلى إعادة التواصل مع شقيقه المنعزل بعد سنوات من الانقطاع، في رحلة تتخللها توترات نفسية وأسرار عائلية دفينة.



ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا سامانثا مورتون وصامويل بوتوملي وصوفيا أوكلي-جرين.

سيُعرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان نيويورك السينمائي بين 26 سبتمبر و13 أكتوبر 2025، على أن يبدأ طرحه في دور العرض الأمريكية بشكل محدود في 3 أكتوبر، ثم يتوسع إلى صالات السينما الكبرى اعتبارًا من 10 أكتوبر.



أما في أوروبا، فمن المتوقع أن يصل إلى ألمانيا في منتصف نوفمبر، مع تحديد مواعيد لاحقة لبقية الدول.

ويُعد Anemone إحدى أبرز محطات موسم الجوائز القادمة، ليس فقط لقصته المشوقة، بل لأنه يمثل عودة أحد أعظم الممثلين في التاريخ إلى الأضواء.