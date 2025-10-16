قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
17 مليون جنيه.. تفاصيل عرض التجديد من الأهلي لعبد القادر

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن مسؤولي النادي الأهلي فتحوا رسميًا ملف تجديد عقد اللاعب أحمد عبد القادر، وقدموا له عرضًا ماليًا يتضمن حصوله على 17 مليون جنيه سنويًا، دون احتساب أي مكافآت أو عوائد إعلانية إضافية.


 وأوضح الغندور خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور” أن العرض جاء من خلال لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات، في إطار سعي الإدارة لحسم مسألة التجديد سريعًا، خصوصًا قبل انطلاق مباريات الدور الثاني من الموسم، حتى لا يدخل اللاعب في أي تجاذبات أو مفاوضات خارجية.

مهلة للرد ورغبة النادي في الحسم

وبحسب ما ذكره الغندور، فقد منحت إدارة الأهلي عبد القادر مهلة زمنية قصيرة للرد النهائي على العرض، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمراره، ورغبة النادي في تثبيت عقود اللاعبين الأساسيين مبكرًا وعدم تكرار سيناريوهات سابقة تأخرت فيها التجديدات.

تحفظ اللاعب على القيمة المالية

وأشار الغندور إلى أن أحمد عبد القادر لم يُبدِ ارتياحه الكامل للعرض المقدم، حيث يرى أن المقابل المالي لا يعكس قيمته الحالية داخل الفريق، ولا يوازي ما يحصل عليه بعض زملائه من اللاعبين الدوليين أو أصحاب العقود الأعلى.

وأضاف أن اللاعب قارن بين وضعيته وبين أسماء أخرى داخل الفريق تحصل على أرقام أكبر، معتبرًا أن مستواه ومشاركاته تجعله يستحق قيمة أعلى مما هو مطروح.

موقف عبد القادر ومشاوراته

وأكد الغندور، أن اللاعب أبلغ بعض المقربين منه بعدم رضاه المبدئي عن العرض، موضحًا أنه ينتظر تحسين القيمة قبل اتخاذ قرار نهائي سواء بالاستمرار أو التفكير في عروض بديلة حال فتح الباب أمام رحيله مستقبلًا.

وأشار إلى أن عبد القادر لا يمانع التجديد من حيث المبدأ، لكنه يتمسك بالحصول على مقابل مالي يتناسب مع مكانته ومساهمته الفنية، وهو ما قد يدفع الأهلي لإعادة تقييم العرض إذا أراد الحفاظ على اللاعب دون أزمات.


 

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

كبار السن

العمر مجرد رقم.. تفاصيل أسباب الحساسية والكرامة الزائدة بعد سن الستين

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل: ولاد الأصول بين الناس زي النور في عتمة الليل

النصر للسيارات

بعد الأتوبيسات.. شركة النصر تبدأ إنتاج السيارات الملاكي

بالصور

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

رقم قياسي جديد.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 2.1 مليون سيارة عالميا في سبتمبر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

