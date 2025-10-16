17 مليون جنيه.. تفاصيل عرض التجديد من الأهلي لعبد القادر

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن مسؤولي النادي الأهلي فتحوا رسميًا ملف تجديد عقد اللاعب أحمد عبد القادر، وقدموا له عرضًا ماليًا يتضمن حصوله على 17 مليون جنيه سنويًا، دون احتساب أي مكافآت أو عوائد إعلانية إضافية.



وأوضح الغندور خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور” أن العرض جاء من خلال لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات، في إطار سعي الإدارة لحسم مسألة التجديد سريعًا، خصوصًا قبل انطلاق مباريات الدور الثاني من الموسم، حتى لا يدخل اللاعب في أي تجاذبات أو مفاوضات خارجية.

مهلة للرد ورغبة النادي في الحسم

وبحسب ما ذكره الغندور، فقد منحت إدارة الأهلي عبد القادر مهلة زمنية قصيرة للرد النهائي على العرض، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمراره، ورغبة النادي في تثبيت عقود اللاعبين الأساسيين مبكرًا وعدم تكرار سيناريوهات سابقة تأخرت فيها التجديدات.

تحفظ اللاعب على القيمة المالية

وأشار الغندور إلى أن أحمد عبد القادر لم يُبدِ ارتياحه الكامل للعرض المقدم، حيث يرى أن المقابل المالي لا يعكس قيمته الحالية داخل الفريق، ولا يوازي ما يحصل عليه بعض زملائه من اللاعبين الدوليين أو أصحاب العقود الأعلى.

وأضاف أن اللاعب قارن بين وضعيته وبين أسماء أخرى داخل الفريق تحصل على أرقام أكبر، معتبرًا أن مستواه ومشاركاته تجعله يستحق قيمة أعلى مما هو مطروح.

موقف عبد القادر ومشاوراته

وأكد الغندور، أن اللاعب أبلغ بعض المقربين منه بعدم رضاه المبدئي عن العرض، موضحًا أنه ينتظر تحسين القيمة قبل اتخاذ قرار نهائي سواء بالاستمرار أو التفكير في عروض بديلة حال فتح الباب أمام رحيله مستقبلًا.

وأشار إلى أن عبد القادر لا يمانع التجديد من حيث المبدأ، لكنه يتمسك بالحصول على مقابل مالي يتناسب مع مكانته ومساهمته الفنية، وهو ما قد يدفع الأهلي لإعادة تقييم العرض إذا أراد الحفاظ على اللاعب دون أزمات.



