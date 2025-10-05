تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول، عقد جلسة مع اللاعب أحمد عبد القادر خلال الساعات الماضية لمناقشة ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن الجلسة شهدت أجواء إيجابية، حيث أبدى عبد القادر مرونة كبيرة ورحّب بفكرة التجديد، مؤكدًا لمدير الكرة أنه لا يمانع في الاستمرار داخل الأهلي، على أن يتم حسم الاتفاق النهائي بعد التفاهم على التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد.

ويأتي ذلك في إطار سياسة إدارة الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية وتجديد عقود اللاعبين الذين يمثلون القوام الرئيسي للفريق خلال المرحلة المقبلة.