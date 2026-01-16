ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

لقيت ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها مصرعهم، اليوم الجمعة ، اثر قيام الاولى بالقاء نفسها والقائهم من الطابق الرابع بمنزلهم بقرية درنكة بمحافظة أسيوط بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة .



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، اخطارا من مامور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها من الطابق الرابع بمنزلهم مما اودى بحياتهم.



انتقل الى موقع الحادث ضباط مركز شرطة أسيوط والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " فاطمة م. ع، 31 عامًا، وطفلتها البالغة 3 أشهر، وطفل يدعى محمد م.،4 أعوام، نجل شقيق زوجها وتبين أنهم سقطوا من الطابق الرابع بمنزلهم ، ما أدى لوفاتهم في الحال.



جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت نيابة أسيوط التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.