النيابة العامة تنظم ورشة عمل تدريبية لأعضائها في المسؤولية الجنائية الدولية

نظم معهد البحوث الجنائية والتدريب، بالتعاون مع إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية، في مجال المسؤولية الجنائية الدولية في القانون الجنائي الدولي والمقارن، مستضيفًا الدكتور محمد عليوة بدار، أستاذ القانون الجنائي المقارن بجامعة نورث أمبريا بدولة إنجلترا، والخبير القانوني السابق بالأمم المتحدة.

تأتي الورشة في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وتنفيذًا لمحوريها الأول والسادس المتعلقين بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب.

وشملت الورشة عددًا من الموضوعات المتخصصة، تناولت التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، ومبدأ التكامل بين اختصاصها واختصاص القضاء الجنائي الوطني، وتطور المسؤولية الجنائية الشخصية في الفقه الجنائي الدولي، والتفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك في فقه القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي المقارن، والنظريات الرئيسية في القانون الجنائي الدولي للتعامل مع الجرم الجماعي، إلى جانب استعراض عدد من الحالات العملية المتعلقة بمحاكمات دولية، سواء أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.