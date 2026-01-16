محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن إصابة أحمد فتوح ظهير إيسر "منتخب الفراعنة" بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السنغال، وبالتالي غيابه رسميا عن مباراة نيجيريا غدا.

كما يغيب ياسر إبراهيم بسبب شعوره بآلام أسفل الظهر، ما يترتب عليه غيابه عن مباراة تحديد المركز الثالث.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في السادسة مساء غد السبت - بتوقيت القاهرة - في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

ويشار إلى أن مروان عطية وصلاح محسن سيغيبا عن مباراة الغد بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".