قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي
برلماني: مصر تقود مسار التهدئة بحكمة سياسية في لحظة إقليمية فارقة
حتى 16 فبراير .. وكالة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
ترامب: لا ينبغي لأي دولة التحكم في موارد النيل وأن تُلحق الضرر بجيرانها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
شتيجن يقترب من الرحيل عن برشلونة.. تفاصيل
إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مباراة نيجيريا بسبب الإصابة
الهباش: اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مستمرة لعامين تسند بعدها الأمور لدولة فلسطين
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال
أحمد أيمن

شهدت الساعات القليلة الماضية، اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرار مفاجئا لمنتخب مصر، عقب الهزيمة أمام السنغال في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي أقيمت على أرضية الملعب الكبير في طنجة.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال قد حقق الفوز على منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في مباراة جرت الأربعاء الماضي على ملعب طنجة في المغرب.

نتيجة مباراة مصر والسنغال 

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 78، أحرز ساديو ماني هدف المباراة الوحيد، ليهدي كتيبة "أسود التيرانجا" بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وبهذه النتيجة ضربت السنغال موعدا مع المغرب في النهائي، فيما ينافس المنتخب المصري على الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سيواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

تصنيف منتخب مصر

عقب مباراة منتخب مصر أمام السنغال، لم يتم خصم أي نقاط من الفراعنة، في الترتيب العالمي، بل ظل المنتخب برصيد 1556 نقطة، بالمركز 31 بترتيب الاتحاد الدولي فيفا للتصنيف الحالي لشهر فبراير الجاري.

وجاءت لائحة الاتحاد الدولي فيفا، لتؤكد على أنه لايوجد أي خصم من النقاط في حالة الإقصاء من الأدوار النهائية، وتحديداً الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء ترتيب المنتخبات الإفريقية عالميًا كالتالي:

المغرب: المركز الثامن عالميًا.

السنغال: المركز الرابع عشر عالميًا.

نيجيريا: المركز السابع والعشرين عالميًا.

الجزائر: المركز الثامن والعشرين عالميًا.

مصر: المركز الحادي والثلاثين عالميًا.

كوت ديفوار: المركز السابع والثلاثين عالميًا.

الكاميرون: المركز الخامس والأربعين عالميًا.

تونس: المركز السابع والأربعين عالميًا.

الكونغو الديمقراطية: المركز الثامن والأربعين عالميًا.

مالي: المركز الرابع والخمسين عالميًا.

جنوب إفريقيا: المركز الستين عالميًا.

بوركينا فاسو: المركز الثاني والستين عالميًا.

جزر الرأس الأخضر: المركز السابع والستين عالميًا.

غانا: المركز الثاني والسبعين عالميًا.

غينيا: المركز الثمانين عالميًا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

في سياق متصل، يستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة قوية أمام نظيره النيجيري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عقب خروج الفراعنة من سباق المنافسة على اللقب بعد الخسارة أمام منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في السادسة مساء غدٍ السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في اللقاء الذي سيحسم صاحب المركز الثالث في النسخة الحالية من البطولة القارية.

مباراة مصر والسنغال منتخب مصر قرار الفيفا تصنيف منتخب مصر موعد مباراة مصر ونيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

محكمة القضاء الإداري

نظر دعوى إلغاء قانون الاعتداء على قيم الأسرة المصرية .. غدا

حريق هائل بالسنطة

السيطرة على حريق مزرعة مواش بالسنطة في الغربية

الاعلامية شيماء جمال

والدة شيماء جمال أمام المحكمة في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقـ تل ابنتها

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد