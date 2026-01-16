قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

شهدت الساعات القليلة الماضية، اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرار مفاجئا لمنتخب مصر، عقب الهزيمة أمام السنغال في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي أقيمت على أرضية الملعب الكبير في طنجة.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال قد حقق الفوز على منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في مباراة جرت الأربعاء الماضي على ملعب طنجة في المغرب.

نتيجة مباراة مصر والسنغال

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 78، أحرز ساديو ماني هدف المباراة الوحيد، ليهدي كتيبة "أسود التيرانجا" بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وبهذه النتيجة ضربت السنغال موعدا مع المغرب في النهائي، فيما ينافس المنتخب المصري على الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سيواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

تصنيف منتخب مصر

عقب مباراة منتخب مصر أمام السنغال، لم يتم خصم أي نقاط من الفراعنة، في الترتيب العالمي، بل ظل المنتخب برصيد 1556 نقطة، بالمركز 31 بترتيب الاتحاد الدولي فيفا للتصنيف الحالي لشهر فبراير الجاري.

وجاءت لائحة الاتحاد الدولي فيفا، لتؤكد على أنه لايوجد أي خصم من النقاط في حالة الإقصاء من الأدوار النهائية، وتحديداً الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء ترتيب المنتخبات الإفريقية عالميًا كالتالي:

المغرب: المركز الثامن عالميًا.

السنغال: المركز الرابع عشر عالميًا.

نيجيريا: المركز السابع والعشرين عالميًا.

الجزائر: المركز الثامن والعشرين عالميًا.

مصر: المركز الحادي والثلاثين عالميًا.

كوت ديفوار: المركز السابع والثلاثين عالميًا.

الكاميرون: المركز الخامس والأربعين عالميًا.

تونس: المركز السابع والأربعين عالميًا.

الكونغو الديمقراطية: المركز الثامن والأربعين عالميًا.

مالي: المركز الرابع والخمسين عالميًا.

جنوب إفريقيا: المركز الستين عالميًا.

بوركينا فاسو: المركز الثاني والستين عالميًا.

جزر الرأس الأخضر: المركز السابع والستين عالميًا.

غانا: المركز الثاني والسبعين عالميًا.

غينيا: المركز الثمانين عالميًا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

في سياق متصل، يستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة قوية أمام نظيره النيجيري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عقب خروج الفراعنة من سباق المنافسة على اللقب بعد الخسارة أمام منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في السادسة مساء غدٍ السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في اللقاء الذي سيحسم صاحب المركز الثالث في النسخة الحالية من البطولة القارية.