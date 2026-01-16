أميرة يوسف مديرا فنيا لمنتخب مصر للكرة النسائية

استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت عشرين عامًا مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول خلفًا لـ أحمد رمضان خلال الفترة المقبلة في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لخوض بطولة أمم إفريقيا للسيدات في نسختها الرابعة عشرة.

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025، التي تستضيفها المغرب، عن مجموعات متوازنة وقوية، في البطولة المقرر انطلاقها يوم 17 مارس المقبل، بمشاركة نخبة منتخبات القارة السمراء.

ووضعت القرعة منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات نيجيريا وزامبيا ومالاوي، في مجموعة وُصفت بالقوية، نظرًا لتاريخ نيجيريا في البطولة وقوة زامبيا المتصاعدة في كرة القدم النسائية الإفريقية.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى ضمت منتخب المغرب صاحب الأرض، إلى جانب الجزائر والسنغال وكينيا.

المجموعة الثانية شهدت تواجد جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، وتنزانيا.

المجموعة الثالثة ضمت نيجيريا، وزامبيا، ومصر، ومالاوي.

أما المجموعة الرابعة فجاءت مكونة من غانا، والكاميرون، ومالي، والرأس الأخضر.

وتترقب الجماهير الإفريقية انطلاق البطولة في مارس المقبل، في ظل تطور كبير تشهده كرة القدم النسائية بالقارة، وارتفاع مستوى المنافسة بين المنتخبات، خاصة مع مشاركة منتخبات تمتلك خبرات قارية وعالمية.

ويأمل منتخب مصر للسيدات في تقديم أداء قوي خلال البطولة، وتحقيق نتائج إيجابية في دور المجموعات، بما يعكس التطور الذي تشهده الكرة النسائية المصرية خلال الفترة الأخيرة، وسط طموحات بالمنافسة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.