قرار عاجل من الكاف بشأن أمم إفريقيا للسيدات 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن توسيع المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للسيدات (WAFCON) من 12 إلى 16 فريقًا بدءًا من عام 2026.

ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) على توسيع كأس الأمم الأفريقية للسيدات (WAFCON) من 12 إلى 16 فريقًا، بدءًا من النسخة المقبلة المقرر إقامتها في المغرب في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026.

وبعد انتهاء مرحلة التصفيات المؤهلة لنسخة 2026، وافقت اللجنة التنفيذية على آلية اختيار الفرق الأربعة الإضافية.

تصنيف منتخبات السيدات

وبناءً على تصنيفات الفيفا العالمية الحالية لمنتخبات السيدات، تم اختيار الفرق الأربعة الأولى من بين الفرق التي خرجت من الدور التأهيلي النهائي لإكمال قائمة المشاركين.