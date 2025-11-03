قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم

دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء قرعة دوري المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، اليوم الإثنين.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

وتبدأ مراسم القراعة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث تقام في استوديوهات الشريك التلفزيوني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، "سوبر سبورت"، في مدينة، جوهانسبورج بجنوب إفريقيا.

تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا:

 

التصنيف الأول: الأهلي المصري– صن داونز الجنوب إفريقي– الترجي التونسي – نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني– بيراميدز المصري – الهلال  السوداني – يانج افريكانو التنزاني.

التصنيف الثالث: بيترو أتلتيكو الكونغولي– الجيش الملكي  المغربي – مولودية الجزائر– ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري– الملعب المالي – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي.

تصنيف أندية الكونفدرالية:

التصنيف الأول: الزمالك - الوداد المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب إفريقي - المصري البورسعيدي - دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث:  كايزر تشيفز الجنوب إفريقي- أوتوهو الكونغولي - زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني
التصنيف الرابع : زيسكو الزامبي - أولمبيك آسفي المغربي - نيروبي يونايتد الكيني - عزام التنزاني - بلاك ستارز التنزاني - سان بيدرو الايفواري.

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الأهلي بيراميدز الزمالك المصري

