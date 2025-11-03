قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

رباب الهواري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن التصنيف الرسمي للفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك قبل ساعات من إقامة مراسم القرعة المقرر انطلاقها في الواحدة ظهر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

وتُقام مراسم القرعة داخل استوديوهات شبكة قنوات “سوبر سبورت” بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة الأفريقية لاكتشاف ملامح المجموعات المرتقبة.

المستوى الأول

يضم التصنيف الأول أربعة من أبرز الأندية في القارة السمراء، وهي:

  • الزمالك المصري، بصفته أحد الأسماء الكبيرة في تاريخ البطولات الأفريقية.
  • الوداد البيضاوي المغربي، صاحب الخبرة الطويلة في المنافسات القارية.
  • اتحاد العاصمة الجزائري، حامل اللقب السابق.
  • شباب بلوزداد الجزائري، الذي يشارك للمرة الأولى في هذه البطولة بعد سنوات من التألق في دوري الأبطال.

المستوى الثاني

وجاء في هذا المستوى كلٌّ من:

  • ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أحد الفرق الصاعدة بقوة في الكرة الجنوب أفريقية.
  • المصري البورسعيدي، ممثل مصر الثاني في البطولة.
  • مانياما يونيون من الكونغو الديمقراطية.
  • جوليبا المالي، أحد الأندية العريقة في غرب أفريقيا.

المستوى الثالث

أما المستوى الثالث فضم فريقين فقط:

  • كايزر شيفز الجنوب أفريقي، وصيف دوري الأبطال في نسخة 2021.
  • أوتوهو الكونغولي، الذي نجح في التأهل بعد مشوار صعب في الأدوار التمهيدية.

المستوى الرابع

وجاء في المستوى الأخير ستة فرق تسعى لفرض نفسها على الساحة القارية، وهي:

  • سان بيدرو الإيفواري
  • نيروبي يونايتد الكيني
  • أوليمبيك أسفي المغربي
  • عزام يونايتد التنزاني
  • سانجيدا بلاك ستارز التنزاني
  • زيسكو يونايتد الزامبي

ومن المقرر أن تحدد القرعة المنتظرة شكل المجموعات الأربع في البطولة، التي تُعد ثاني أهم مسابقات الأندية في القارة بعد دوري أبطال أفريقيا


 

