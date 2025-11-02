بمشاركة الأهلي والزمالك.. التصنيف وموعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة

تجري ظهر غد الإثنين مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لموسم 2025/2026.



موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

تنطلق مراسم قرعة كأس الكونفدرالية في الساعة الواحدة ظهر غد الإثنين تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة الثانية ظهرًا.



القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

من المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية عبر قناة أون تايم سبورت.



ومن المقرر أن تجري مراسم القرعة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ومن المتوقع حضور ممثلين عن الأندية المشاركة إلى جانب عدد من نجوم الكرة الإفريقية ومسؤولي الكاف، للكشف عن توزيع المجموعات.

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عدد من الفرق الكبرى مثل الأهلي وبيراميدز، بينما يمثل الزمالك والمصري بطولة كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عقب تخطي فريق ديكيداها الصومالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 7 صفر في دور الـ 32 من البطولة ذاتها.

فيما تخطي فريق الكرة الأول بـ النادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي نظيره فريق الاتحاد الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2/ 1 ليتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كاس الكونفدرالية.

بينما عبر الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على أنقاض إيجل نوار البوروندي، أما بيراميدز ، فقد تأهل على حساب التأمين الإثيوبي.

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية

التصنيف الأول :

الزمالك - الوداد المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري

التصنيف الثاني :

ستيلينبوش جنوب افريقيا - المصري البورسعيدي - دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغولي

التصنيف الثالث:

كايزر تشيفز جنوب افريقيا - أوتوهو الكونغو برازافيل

التصنيف الرابع :

زيسكو الزامبي - اولمبيك آسفي المغربي - نيروبي يونايتد الكيني - عزام التنزاني - بلاك ستارز التنزاني - سان بيدرو الايفواري

تصنيف الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول:

الأهلي المصري– صن داونز الجنوب إفريقي– الترجي التونسي – نهضة بركان المغربي (في حال تأهله)

التصنيف الثاني:

سيمبا التنزاني– بيراميدز المصري (في حال تأهله وهو الأقرب) – الهلال السوداني – يانج افريكانو التنزاني

التصنيف الثالث:

بيترو أتلتيكو الكونغولي– الجيش الملكي المغربي – مولودية الجزائر– ريفرز يونايتد النيجيري

التصنيف الرابع:

شبيبة القبائل الجزائري– الملعب المالي – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي