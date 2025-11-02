قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا
وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. التصنيف وموعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة

قرعة الكاف
قرعة الكاف
يسري غازي

تجري ظهر غد الإثنين مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لموسم 2025/2026.


موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

تنطلق مراسم قرعة كأس الكونفدرالية في الساعة الواحدة ظهر غد الإثنين تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة الثانية ظهرًا.


القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

من المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية عبر قناة أون تايم سبورت.


ومن المقرر أن تجري مراسم القرعة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ومن المتوقع حضور ممثلين عن الأندية المشاركة إلى جانب عدد من نجوم الكرة الإفريقية ومسؤولي الكاف، للكشف عن توزيع المجموعات.

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عدد من الفرق الكبرى مثل الأهلي وبيراميدز، بينما يمثل الزمالك والمصري بطولة كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عقب تخطي فريق ديكيداها الصومالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 7 صفر في دور الـ 32 من البطولة ذاتها.

فيما تخطي فريق الكرة الأول بـ النادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي نظيره فريق الاتحاد الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2/ 1 ليتأهل إلي دور المجموعات ببطولة كاس الكونفدرالية.

بينما عبر الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على أنقاض إيجل نوار البوروندي، أما بيراميدز ، فقد تأهل على حساب التأمين الإثيوبي.

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية

التصنيف الأول  :

 الزمالك - الوداد المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري

التصنيف الثاني :

 ستيلينبوش جنوب افريقيا - المصري البورسعيدي - دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغولي

التصنيف الثالث:  

كايزر تشيفز جنوب افريقيا - أوتوهو الكونغو برازافيل

التصنيف الرابع : 

زيسكو الزامبي - اولمبيك آسفي المغربي - نيروبي يونايتد الكيني - عزام التنزاني - بلاك ستارز التنزاني - سان بيدرو الايفواري

تصنيف الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول:

الأهلي المصري– صن داونز الجنوب إفريقي– الترجي التونسي – نهضة بركان المغربي (في حال تأهله)

التصنيف الثاني:

سيمبا التنزاني– بيراميدز المصري (في حال تأهله وهو الأقرب) – الهلال  السوداني – يانج افريكانو التنزاني 

التصنيف الثالث:

بيترو أتلتيكو الكونغولي– الجيش الملكي  المغربي – مولودية الجزائر– ريفرز يونايتد النيجيري

التصنيف الرابع:

شبيبة القبائل الجزائري– الملعب المالي – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي

الكونفدرالية دوري أبطال أفريقيا الكاف الأهلي الزمالك بيراميدز المصري البورسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

المشاط: استئناف أعمال اللجنة المشتركة مع لبنان بداية لتطبيق الاتفاقيات وتعزيز التعاون

أرشيفية

مدبولي: مصر ولبنان تربطهما علاقات قوية في مجالات الثقافة والفنون

الكاتب الصحفي أحمد حمدي

موجزة وعميقة.. أحمد حمدي يفسر كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد