تعرف على المُستبعدين من «بيراميدز» أمام الاتحاد اليوم في الدوري

استبعد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، الظهير الأيسر الدولي محمد حمدي من مواجهة الاتحاد السكندري في ظل حالة الإجهاد واللعب المتتالي محليا ودوليا في الفترة الماضية، من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهات السوبر المصري بالإمارات.

ويستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد في الخامسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر المدير الفني استبعاد حمدي من القائمة بسبب الإجهاد الشديد للاعب الذي يشارك مع بيراميدز محليا وقاريا بشكل متتالي بجانب اللعب أساسيا في تشكيل منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت قائمة مباراة الاتحاد استبعاد الرباعي رمضان صبحي ومصطفى فتحي وأسامة جلال ويوسف أوباما بسبب استمرار تأهيلهم من الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس