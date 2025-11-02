خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات.. تعرف على موعد سفره

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة النادي الأهلي فى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري التى ستقام خلال الفترة من 6 إلي 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا .

ومن المقرر أن يسافر خالد مرتجى إلى الإمارات بعد غد الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذى يعقد لأول مرة غدا بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

وكانت الجمعية العمومية للنادى، قامت بتزكية محمود الخطيب رئيسا للنادى لدورة ثالثة على التوالى 2025-2029 ، وياسين منصور نائبا ،وخالد مرتجى أمينا للصندوق، وفى العضوية فوق السن محمد الجارحى، وسيد عبدالحفيظ وطارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزواى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وفى العضوية تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.

وأضاف أنه خلال شهر واحد فقط عقدت جمعيتان عموميتان داخل الأهلى، الأولى خاصة بتوافق لائحة النادى مع قانون الرياضة، والثانية الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، ورغم ذلك حرص أعضاء النادى على التواجد والمشاركة الفاعلة.

ووجه الخطيب الشكر لمجلس الإدارة فى دورة 2021-2025، مؤكدًا أن كل عضو أدى دوره بإخلاص وحرص شديد على خدمة الأهلى بدعم من الجمعية العمومية، كما خص بالشكر الأعضاء الذين لم تشملهم قائمته الانتخابية، وثمَّن تفهمهم لرؤية المرحلة المقبلة، رغم نجاحهم السابق.