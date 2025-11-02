موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يلتقى فى الثامنة مساء اليوم فريق الكرة بالنادي الأهلي مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الممتاز الكرة القدم .
 

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والمصري على قناة اون سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز .
يدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثانى برصيد 22 نقطة من 11 مباراة خاضها الأن فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات .
ويدير المباراة الحكم الدولي أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد توفيق طلب كمساعد ثانٍ، فيما يتولى عبد الرحمن صالح مهمة الحكم الرابع .. وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، أسندت اللجنة المهمة إلى محمود دسوقي حكمًا للفيديو، ويعاونه طارق مصطفى حكمًا مساعدًا للفيديو.
ويسعى الأهلي من خلال المباراة اليوم استعادة الثقة من جديد بعد السقوط فى فخ التعادل فى الجولة الماضية أمام بتروجت 1 / 1 وفقدان نقطتين فى سباق المنافسة على صدارة الدوري ويعد هو التعثر الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفنى الجديد .
وسعى توروب خلال الأيام القليلة الماضية على علاج كافة الأخطاء التى ظهرت على الفريق خاصة فى الناحية الدفاعية التى تمثل ارهاق كبير للفريق فى ظل الأخطاء الدفاعية الفادحة والمتكررة فى كافة المباريات الأخيرة حتى منى مرمى الأهلي بـ 13 هدفا فى 13 مباراة وهو رقم ومعدل كبير للغاية .
كما حرص توروب على كافة اللاعبين فى ظل ضغط المباريات المتتالية بالاضافة الى الرغبة فى تجهيز كافة اللاعبين قبل بطولة السوبر المصري التى تنطلق الخميس المقبل فى أبو ظبي بمشاركة الرباعي " الأهلي والزمالك وبيراميدز و سيراميكا كليوباترا " .. ويستعيد جهود الثنائى مروان عطية وأحمد نبيل كوكا لاعبى الفريق في مباراة اليوم بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب الثنائى عن قائمة الأهلى في مباراة بتروجت الأخيرة بسبب الإيقاف، حيث حصل مروان عطية على الكارت الأصفر الثالث فى مباراة الاتحاد السكندري، فيما تعرض كوكا للطرد في نفس المباراة.
واختتم فريق تدريباته ظهر أمس بالقاهرة قبل التوجه الى الاسكندرية للدخول فى معسكر مغلق ليلة المباراة وسط تأكيدات من توروب خلال المحاضرة الفنية على أهمية تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات سريعا قبل بطولة السوبر .. وطالب توروب لاعبيه بالتركيز الشديد طوال أحداث اللقاء فضلا عن أهمية التمركز الصحيح لكافة اللاعبين فى كافة المراكز وفى مقدمتها الدفاعية .
في المقابل، يدخل المصري اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 11 مواجهة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاءين، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لتعزيز موقعه في المربع الذهبي.
ويغيب عن المصري صلاح محسن هداف الفريق بعد حصوله على  الإنذار الثالث فى مباراة الفريق أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.. فيما يأتي غياب ميدو جابر صانع ألعاب النادي المصري، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها عقب مباراة سموحة، إصابته بتمزق في الرباط الخارجي للركبة.
وحرص التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري، على تجهيز كافة لاعبيه فى التدريبات الأخيرة .. وعقد الكوكي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، حذرهم خلالها من الانتفاضة المتوقعة من لاعبي الأهلي، بعد تعثر الأهلي في المواجهة الأخيرة أمام بتروجت بالتعادل بهدف لكل فريق.
كما حرص مجلس إدارة المصري على تحفيز لاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب، وذلك من خلال صرف مكافآت التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

