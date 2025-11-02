خطة الصدمة والغيابات.. 9 معلومات بارزة عن مواجهة الأهلي والمصري بالدوري

يخوض مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع فريق بتروجيت بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي والمصري

تقام مباراة الأهلي أمام المصري مساء اليوم الأحد في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري



تذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز عبر قناة اون تايم سبورت.



طاقم حكام الأهلي والمصري

يدير مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز الحكم الدولي أمين عمر.



غيابات الأهلي أمام المصري

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي اليوم الأحد 6 نجوم أساسين بسبب الإصابات.



وجاءت غيابات النادي الأهلي علي النحو التالي: إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد شريف وأحمد رضا والمغربي أشرف داري وكريم فؤاد والتونسي محمد علي بن رمضان.



خطة الأهلي لمواجهة المصر

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي إجراء تغييرات في تشكيل المارد الأحمر فى مباراة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تغييرات الدانماركي ييس توروب مدرب الأهلي سوف تشمل وضع الثنائي طاهر محمد طاهر والمالي إليو ديانج على دكة البدلاء والاستغناء عن الاعتماد علي الدفع بمهاجم وهمي.

في المقابل وفقا لمصادر مطلعة داخل النادي الأهلي فإن ييس توروب سوف يعتمد علي الدفع برأس حربة صريح أمام فريق المصري البورسعيدي عبر المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار إلي جانب لاعبي الوسط مروان عطية لاسيما وأن الأخير بتسم بالنزعة الهجومية.

تحذيرات الكوكي من انتفاضة الأهلي

عقد الكوكي جلسة مطولة مع لاعبيه على هامش المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز العالي طوال اللقاء وعدم منح الأهلي أي مساحات في مناطق الخطورة، محذرًا من الانتفاضة المتوقعة للاعبي القلعة الحمراء بعد تعثرهم الأخير أمام بتروجت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد المدير الفني للاعبيه أن مواجهة الأهلي تتطلب مجهودًا مضاعفًا وانضباطًا تكتيكيًا في كل خطوط الفريق، مشددًا على أن الالتزام بالتعليمات هو مفتاح النجاح في هذه المباراة القوية.



مكافآت المصري قبل مواجهة الأهلي

حرص مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على دعم لاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب، حيث قرر صرف مكافآت التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء أمام الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي تشكيل متوقع أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: مروان عطية والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي وجراديشار.



ترتيب الأهلي والمصري

رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما حل النادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.