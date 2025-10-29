قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 شهيدًا.. والزوارق الإسرائيلية تقصف الفلسطينيين
يعيشون حربًا أهلية.. مصطفى الفقي: الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع أعنف من أي وقت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد
تفاصيل المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة بالنصب والاحتيال بالقاهرة
سنن الرسول بعد صلاة الفجر.. داوم عليها واغتنم ثوابها
ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟
بمشاركة 35 دولة.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف 2025|صور
مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي رسوم ترامب الجمركية ضد البرازيل
انهيار محادثات الهدنة بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول | تفاصيل
بينهم 11 طفلاً .. عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة
«اللي ماسك الزمالك مش كفء».. تامر عبد الحميد يثير الجدل بتصريحات حادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد الصعود لدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية.. أرقام في مسيرة المصري البورسعيدي الإفريقية

محمد الغزاوى

جاء صعود الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ليُظهر العديد من الأرقام خلال مشوار المصري مع البطولات الأفريقية والذي امتد لما يزيد عن ربع قرن منذ مشاركته الأولى في بطولة أبطال الكئوس الأفريقية عام 1999 ، وخلال السطور التالية نعرض ملخصًا للاحصائية التي أعدها المركز الاعلامي للنادي المصري.

و يعتبر هذا الصعود لدور المجموعات هو الصعود الخامس للنادى المصري لهذا الدور في البطولة الكونفيدرالية بشكلها الجديد ، حيث صعد الفريق لهذا الدور أعوام2018 ، 2019 ، 2022 ، 2024  قبل الصعود هذا العام مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي.


أرقام في مسيرة المصري الأفريقية

 

و خلال تلك المشاركات التى بلغت تسع مشاركات في بطولات الأندية أبطال الكئوس ، بطولة الاتحاد الأفريقي ، بطولة الكونفيدرالية بلغت  عدد المباريات التي شارك فيها المصري 75  مباراة 

وجاءت نسبة المباريات على النحو التالي :

● فوز : 36 بنسبة 48  % 
● تعادل : 17 بنسبة 22.67 %
● هزيمة : 22 بنسبة 29.33 %

● سجل المصري 89 هدفًا بواقع 1.18 هدفًا لكل مباراة
● تلقت شباك المصري 63 هدفًا بواقع 0.84 هدفًا لكل مباراة

● هدافي المصري في المسابقات الأفريقية : 
● أحمد جمعة :  9 أهداف.
● الفلسطيني محمود وادي : 7 أهداف.
● النيجيري  أوستين أموتو : 5 أهداف.

● محمد جريندو ، أحمد ياسر ، اسلام عيسى ، حسن علي ، صلاح محسن ، فخر الدين بن يوسف ولكل منهم 4 أهداف.

● محمود حمادة وله ثلاثة أهداف

● سيف داود ، الحسن محمد ، النيجيري محمد محمد ، وليد أبو العلا ، أحمد كشري ، أحمد شكري ،  البوركينابي محمد كوفي ، البوركينابي سعيدو سيمبوريه ، الليبي مفتاح طقطق ، الجزائري عبد الرحيم دغموم ولكل منهم هدفين.

● محمود أبو الدهب ، مصطفى جعفر ، ياسر محمد ، محمد عبد الستار ، محمد شوقي ، محمد ساهر ، ابراهيم المصري ، اسلام صلاح ، البوركينابي أريستيد بانسيه،  مصطفى مارسيلو ، كريم العراقي ، هدف ذاتي لزهير لعروبي حارس نهضة بركان ،  اسلام عطية ، محمد عنتر ،  الفلسطيني ياسر حمد ، التونسي الياس الجلاصي،  عمرو مرعي ، التونسي هيثم لعيوني ، ميدو جابر ، محمد هاشم ،  النيجيري جون ايبوكا ولكل منهم هدف واحد.

● سجل اللاعبون الأجانب 31 هدفًا عن طريق 13 لاعبًا محمود وادي ، أوستين أموتو ، فخر الدين بن يوسف،  محمد محمد ، محمد كوفي ، سعيدو سيمبوريه،  مفتاح طقطق ، أريستيد بانسيه،  ياسر حمد ، الياس الجلاصي ، هيثم لعيوني ، عبد الرحيم دغموم،  جون ايبوكا.

المصري الكونفدرالية النادي المصري البطولات الأفريقية

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

ميليسا

دول الكاريبي تتأهب لإعصار ميليسا.. توقعات بفيضانات مدمرة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا

سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا

إنهاء عصر البنزين.. الصين تكشف عن بطارية كهربائية بمدى 1000 كيلومتر

بطارية كهربائية

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل .. بخطوات بسيطة

طريقة عمل الأرز البسمتي

مفاجأة طبية نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. ماذا يحدث في الحمل فوق الثلاثي؟

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد