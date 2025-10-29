بعد الصعود لدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية.. أرقام في مسيرة المصري البورسعيدي الإفريقية

جاء صعود الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ليُظهر العديد من الأرقام خلال مشوار المصري مع البطولات الأفريقية والذي امتد لما يزيد عن ربع قرن منذ مشاركته الأولى في بطولة أبطال الكئوس الأفريقية عام 1999 ، وخلال السطور التالية نعرض ملخصًا للاحصائية التي أعدها المركز الاعلامي للنادي المصري.

و يعتبر هذا الصعود لدور المجموعات هو الصعود الخامس للنادى المصري لهذا الدور في البطولة الكونفيدرالية بشكلها الجديد ، حيث صعد الفريق لهذا الدور أعوام2018 ، 2019 ، 2022 ، 2024 قبل الصعود هذا العام مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي.



أرقام في مسيرة المصري الأفريقية

و خلال تلك المشاركات التى بلغت تسع مشاركات في بطولات الأندية أبطال الكئوس ، بطولة الاتحاد الأفريقي ، بطولة الكونفيدرالية بلغت عدد المباريات التي شارك فيها المصري 75 مباراة

وجاءت نسبة المباريات على النحو التالي :

● فوز : 36 بنسبة 48 %

● تعادل : 17 بنسبة 22.67 %

● هزيمة : 22 بنسبة 29.33 %

● سجل المصري 89 هدفًا بواقع 1.18 هدفًا لكل مباراة

● تلقت شباك المصري 63 هدفًا بواقع 0.84 هدفًا لكل مباراة

● هدافي المصري في المسابقات الأفريقية :

● أحمد جمعة : 9 أهداف.

● الفلسطيني محمود وادي : 7 أهداف.

● النيجيري أوستين أموتو : 5 أهداف.

● محمد جريندو ، أحمد ياسر ، اسلام عيسى ، حسن علي ، صلاح محسن ، فخر الدين بن يوسف ولكل منهم 4 أهداف.

● محمود حمادة وله ثلاثة أهداف

● سيف داود ، الحسن محمد ، النيجيري محمد محمد ، وليد أبو العلا ، أحمد كشري ، أحمد شكري ، البوركينابي محمد كوفي ، البوركينابي سعيدو سيمبوريه ، الليبي مفتاح طقطق ، الجزائري عبد الرحيم دغموم ولكل منهم هدفين.

● محمود أبو الدهب ، مصطفى جعفر ، ياسر محمد ، محمد عبد الستار ، محمد شوقي ، محمد ساهر ، ابراهيم المصري ، اسلام صلاح ، البوركينابي أريستيد بانسيه، مصطفى مارسيلو ، كريم العراقي ، هدف ذاتي لزهير لعروبي حارس نهضة بركان ، اسلام عطية ، محمد عنتر ، الفلسطيني ياسر حمد ، التونسي الياس الجلاصي، عمرو مرعي ، التونسي هيثم لعيوني ، ميدو جابر ، محمد هاشم ، النيجيري جون ايبوكا ولكل منهم هدف واحد.

● سجل اللاعبون الأجانب 31 هدفًا عن طريق 13 لاعبًا محمود وادي ، أوستين أموتو ، فخر الدين بن يوسف، محمد محمد ، محمد كوفي ، سعيدو سيمبوريه، مفتاح طقطق ، أريستيد بانسيه، ياسر حمد ، الياس الجلاصي ، هيثم لعيوني ، عبد الرحيم دغموم، جون ايبوكا.