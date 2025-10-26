المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي المصري البورسعيدي والاتحاد الليبي بتقدم المصري بهدف نظيف، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف النادي المصري في الشوط الأول اللاعب عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 18 من انطلاق المباراة.

تشكيل المصري

أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي، في اللقاء الذي انطلق في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط الدفاعي: بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير

خط الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين

خط الهجوم: صلاح محسن

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي إيدوو.

ويسعى المصري إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب الذي أُقيم في العاصمة الليبية طرابلس، حيث يدخل الفريق البورسعيدي مواجهة الليلة بدافع استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والعبور إلى المرحلة التالية من البطولة، بينما يأمل الاتحاد الليبي في العودة بنتيجة إيجابية تخدم طموحاته في مواصلة المشوار القاري.