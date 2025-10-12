قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد سفر بعثة المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد الليبي

حسام الحارتي

قرر النادي المصري البورسعيدي السفر إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل استعداداً للقاء القادم أمام الاتحاد الليبي، والذي يجمع الفريقين الجمعة المقبل بالكونفدرالية

ويستعد المصري لمباراته فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق الاتحاد الليبي

ومن المقرر إقامة المباراة باستاد طرابلس الدولي فى السابع عشر من أكتوبر الجاري.

وستعد المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد الليبي في السابع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب طرابلس الدولي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتركّز التدريبات الحالية على الجانب التكتيكي وتجهيز البدائل تحسبًا لأي غيابات، في ظل رغبة النادي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء الإياب في بورسعيد

