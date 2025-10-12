موعد سفر بعثة المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد الليبي

قرر النادي المصري البورسعيدي السفر إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل استعداداً للقاء القادم أمام الاتحاد الليبي، والذي يجمع الفريقين الجمعة المقبل بالكونفدرالية

ويستعد المصري لمباراته فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق الاتحاد الليبي

ومن المقرر إقامة المباراة باستاد طرابلس الدولي فى السابع عشر من أكتوبر الجاري.

وتركّز التدريبات الحالية على الجانب التكتيكي وتجهيز البدائل تحسبًا لأي غيابات، في ظل رغبة النادي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء الإياب في بورسعيد