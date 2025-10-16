المصري البورسعيدي والاتحاد الليبي.. مواجهات عربية بالدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفيدرالية

تنطلق على مدار يومي الجمعة والسبت منافسات الدور التمهيدي بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بمشاركة النادي المصري البورسعيدي.

وتنقل شبكة بي ان سبورت مباريات الدور التمهيدي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بشكل حصري.

وجاءت مواعيد مباريات الدور التمهيدي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا - الدور التمهيدي

الاتحاد المنيستيري التونسي vs شبيبة القبائل الجزائري المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

أهلي طرابلس vs نهضة بركان المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري.

الكونفيدرالية - الدور التمهيدي المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري.

الاتحاد الليبي vs المصري المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء.

أولمبيك آسفي vs الملعب التونسي المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء.

وصول بعثة المصري لـ ليبيا

وصلت بعثة النادي المصري، إلى العاصمة الليبية طرابلس وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام مضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدا الجمعة على استاد طرابلس الدولي، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويترأس البعثة محمد موسي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول.

وجاءت قائمة المصري والتي اختارها المدير الفني نبيل الكوكي لمواجهة الاتحاد الليبي كالتالي:-

حراسة المرمى : عصام ثروت ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي، خالد صبحي ، محمد هاشم ، أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي.

خط الوسط: حسن علي ، محمود حمادة ، عبد الرحيم دغموم ، .ميدو جابر ، أحمد القرموطي ، عمر الساعي ، مصطفى أبو الخير ، حسين فيصل ، منذر طمين ، أحمد علي عامر ، بونور موجيشا.

خط الهجوم : محمد الشامي ، صلاح محسن ، كينجسلي إيدوو.