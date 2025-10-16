مدير تعليم أسيوط يتفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

تفقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، اليوم الخميس، سير العمل بمدرسة الامل الاعدادية الثانوية بنين للصم وضعاف السمع ، بمدينة أسيوط ،للوقوف على سير العمل ومتابعة انتاج الطلاب بورش الحرف اليدوية ، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسى تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشجيعهم على التفوق والتميز ودمجهم فى كافة القطاعات .

جاء ذلك بحضور طارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية ، والدكتورة منى محمد أبو المواهب ، مديرة إدارة التربية الخاصة .

تدريبهم على الحرف والمهارات المختلفة



حيث زار وكيل الوزارة فصول مدرسة الأمل الاعدادية / الثانوية بنين للصم وضعاف السمع البالغ عدد فصولها 18 فصلا دراسيا وتفقد فصول المدرسة بالمراحل الإعدادية والثانوية ولاحظ انضباط الطلاب والتزامهم بالفصول الدراسية والورش فى جو من السعادة تحت اشراف معلمى المدرسة والمتخصصين فى لغة الاشارة والذين عبروا بلغة الإشارة عن سعادتهم بالزيارة وحسن معاملة قيادات المدرسة والعاملين بها لهم وحرصهم على تدريبهم على الحرف والمهارات المختلفة بورش ومعامل المدرسة المتنوعة .

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم -خلال الجولة – انتاج الطلاب بعدد من ورش الاشغال اليدوية والخياطة والتربية الفنية والنسيج وورش النجارة ومعامل الحاسب الالى وشاهد بعض الأعمال الفنية والمنسوجات والرسومات المتميزة من اعمال الطلاب والتى تميزت بالجودة والمهارة الفائقة ، مشيدا بالاشغال اليدوية التى شاهدها وحرص الطلاب على تعلم الحرف اليدوية والاشغال الفنية المختلفة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل .



واكد محمد ابراهيم دسوقى ،على الدعم المقدم من الوزير اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ، لقطاع التعليم بالمحافظة وخاصة مدارس التربية الخاصة المتنوعة بالمحافظة ورعايته لذوى الاعاقة وتقديمه كافة سبل الدعم لهم ومشاركتهم فى كافة الفعاليات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسخر كافة إمكانياتها لتوفير سبل الدعم اللازم لهذه الفئة والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية والتأكيد على حقوقهم في جميع المجالات المختلفة لتمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل لتحقيق استدامة العمل التنموي.

وفى نهاية الزيارة حرص وكيل الوزارة على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب وسط فرحة وسعادة من الطلاب والعاملين .