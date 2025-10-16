قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مدير تعليم أسيوط يتفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

مدير تعليم أسيوط يتفقد مدرسة الامل الاعدادية / الثانوية بنين للصم وضعاف السمع
مدير تعليم أسيوط يتفقد مدرسة الامل الاعدادية / الثانوية بنين للصم وضعاف السمع
إيهاب عمر

تفقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، اليوم الخميس، سير العمل بمدرسة الامل الاعدادية الثانوية بنين للصم وضعاف السمع ، بمدينة أسيوط ،للوقوف على سير العمل ومتابعة انتاج الطلاب بورش الحرف اليدوية ، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسى تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشجيعهم على التفوق والتميز ودمجهم فى كافة القطاعات .
جاء ذلك بحضور طارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية ، والدكتورة منى محمد أبو المواهب ، مديرة إدارة التربية الخاصة .

تدريبهم على الحرف والمهارات المختلفة


حيث زار وكيل الوزارة فصول مدرسة الأمل الاعدادية / الثانوية بنين للصم وضعاف السمع البالغ عدد فصولها 18 فصلا دراسيا وتفقد فصول المدرسة بالمراحل الإعدادية والثانوية ولاحظ انضباط الطلاب والتزامهم بالفصول الدراسية والورش فى جو من السعادة تحت اشراف معلمى المدرسة والمتخصصين فى لغة الاشارة والذين عبروا بلغة الإشارة عن سعادتهم بالزيارة وحسن معاملة قيادات المدرسة والعاملين بها لهم وحرصهم على تدريبهم على الحرف والمهارات المختلفة بورش ومعامل المدرسة المتنوعة  .
وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم -خلال الجولة – انتاج الطلاب بعدد من ورش الاشغال اليدوية والخياطة والتربية الفنية والنسيج وورش النجارة ومعامل الحاسب الالى وشاهد بعض الأعمال الفنية والمنسوجات والرسومات المتميزة من اعمال الطلاب والتى تميزت بالجودة والمهارة الفائقة ، مشيدا بالاشغال اليدوية التى شاهدها وحرص الطلاب على تعلم الحرف اليدوية والاشغال الفنية المختلفة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل .


واكد محمد ابراهيم دسوقى ،على الدعم المقدم من الوزير اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ، لقطاع التعليم بالمحافظة وخاصة مدارس التربية الخاصة المتنوعة بالمحافظة ورعايته لذوى الاعاقة وتقديمه كافة سبل الدعم لهم ومشاركتهم فى كافة الفعاليات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسخر كافة إمكانياتها لتوفير سبل الدعم اللازم لهذه الفئة والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية والتأكيد على حقوقهم في جميع المجالات المختلفة لتمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل لتحقيق استدامة العمل التنموي.
وفى نهاية الزيارة حرص وكيل الوزارة على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب وسط فرحة وسعادة من الطلاب والعاملين  .

وزارة التربية والتعليم أسيوط مدرسة الامل الاعدادية الثانوية بنين للصم وضعاف السمع ورش الحرف اليديوية العملية التعليمية لغة الاشارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان

بيان طبي وازدهار تجاري.. باريس سان جيرمان بين أزمة الإصابات وتألق الأرباح

ارشيفية

السيطرة على حريق بمدخنة مطعم شهير بوسط البلد

طلاب المدارس فى زيارة للحماية المدنية بالمنوفية

طلاب المدارس في زيارة للحماية المدنية بالمنوفية |صور

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد