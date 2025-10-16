نوات الإسكندرية.. أمطار وعواصف شتوية على البحر المتوسط

مع اقتراب فصل الشتاء، تتجه أنظار سكان محافظة الإسكندرية إلى مواعيد نوات الشتاء 2026، التي تُعد من أبرز الظواهر الجوية التي تؤثر على المدن الساحلية المصرية، خصوصًا على طول ساحل البحر المتوسط.

وتتميز هذه النوات بتنوعها بين ممطرة وشديدة الأمطار، وأحيانًا تكون مصحوبة بعواصف ورياح قوية، ما يجعلها محور اهتمام واسع بين المواطنين والجهات المعنية بالأرصاد والدفاع المدني.

جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026

تُحدد نوات الشتاء وفق جدول زمني دقيق يربط بين الموروث المناخي والخبرة التراكمية لسكان السواحل. ويشمل الجدول التالي أسماء النوات ومواعيد بدايتها ومدتها واتجاه الرياح ومدى تأثيرها من حيث الأمطار وشدتها:

الاسم المدة (أيام) تاريخ النوة نوع النوة اتجاه الرياح رأس السنة 4 1 فبراير ممطرة غربية الفيضة الكبيرة 6 1 ديسمبر شديدة الأمطار جنوبية غربية الغطاس 3 19 يناير ممطرة غربية الكرم 7 28 يناير غزيرة الأمطار غربية الشمس الصغيرة 3 18 فبراير ممطرة شمالية غربية السلوم 2 2 مارس ممطرة جنوبية غربية الحسوم 7 9 مارس غالبًا ممطرة جنوبية غربية الشمس الكبيرة 2 18 مارس غالبًا ممطرة شرقية العوة وبرد العجوزة 6 24 مارس غالبًا ممطرة شرقية الخماسين إلى شم النسيم 2 23 أبريل ساخنة شرقية رياح النقطة 2 18 يونيو ساخنة شرقية رياح الصليب (الأولى) 3 30 سبتمبر ساخنة غربية رياح الصليب (الثانية) 3 20 أكتوبر غير ممطرة غربية المكنسة 4 16 نوفمبر شديدة الأمطار شمالية غربية بافي المكنسة 4 22 نوفمبر ممطرة جنوبية غربية قاسم 5 4 ديسمبر مصحوبة بعواصف جنوبية غربية الفيضة الصغيرة 5 19 ديسمبر تصحبها أمطار شمالية غربية عيد الميلاد 2 28 ديسمبر شديدة الأمطار غربية

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 16 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، يكون فيها الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلًا في أول الليل يميل إلى البرودة مع ساعات الفجر.

وأوضحت الهيئة استمرار الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء، مع ظهور سحب منخفضة يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق الساحلية.

كما تنشط الرياح على سواحل خليج السويس بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، ويكون البحر الأحمر معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، بينما يشهد البحر المتوسط حالة خفيفة إلى معتدلة بارتفاع موج من 1 إلى 1.75 متر، مما يساعد على استمرار حركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية.

بهذا، تستعد الإسكندرية وسواحل البحر المتوسط لبدء موسم النوات الذي يجمع بين جمال الشتاء وتقلبات الطقس، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة لتأمين المواطنين والمنشآت الساحلية.