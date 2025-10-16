قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

نوات الإسكندرية.. أمطار وعواصف شتوية على البحر المتوسط

نوات الإسكندرية 2026.. مواعيد الأمطار والعواصف الشتوية على البحر المتوسط
نوات الإسكندرية 2026.. مواعيد الأمطار والعواصف الشتوية على البحر المتوسط
إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب فصل الشتاء، تتجه أنظار سكان محافظة الإسكندرية إلى مواعيد نوات الشتاء 2026، التي تُعد من أبرز الظواهر الجوية التي تؤثر على المدن الساحلية المصرية، خصوصًا على طول ساحل البحر المتوسط. 

وتتميز هذه النوات بتنوعها بين ممطرة وشديدة الأمطار، وأحيانًا تكون مصحوبة بعواصف ورياح قوية، ما يجعلها محور اهتمام واسع بين المواطنين والجهات المعنية بالأرصاد والدفاع المدني.

جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026

تُحدد نوات الشتاء وفق جدول زمني دقيق يربط بين الموروث المناخي والخبرة التراكمية لسكان السواحل. ويشمل الجدول التالي أسماء النوات ومواعيد بدايتها ومدتها واتجاه الرياح ومدى تأثيرها من حيث الأمطار وشدتها:

الاسمالمدة (أيام)تاريخ النوةنوع النوةاتجاه الرياح
رأس السنة41 فبرايرممطرةغربية
الفيضة الكبيرة61 ديسمبرشديدة الأمطارجنوبية غربية
الغطاس319 ينايرممطرةغربية
الكرم728 ينايرغزيرة الأمطارغربية
الشمس الصغيرة318 فبرايرممطرةشمالية غربية
السلوم22 مارسممطرةجنوبية غربية
الحسوم79 مارسغالبًا ممطرةجنوبية غربية
الشمس الكبيرة218 مارسغالبًا ممطرةشرقية
العوة وبرد العجوزة624 مارسغالبًا ممطرةشرقية
الخماسين إلى شم النسيم223 أبريلساخنةشرقية
رياح النقطة218 يونيوساخنةشرقية
رياح الصليب (الأولى)330 سبتمبرساخنةغربية
رياح الصليب (الثانية)320 أكتوبرغير ممطرةغربية
المكنسة416 نوفمبرشديدة الأمطارشمالية غربية
بافي المكنسة422 نوفمبرممطرةجنوبية غربية
قاسم54 ديسمبرمصحوبة بعواصفجنوبية غربية
الفيضة الصغيرة519 ديسمبرتصحبها أمطارشمالية غربية
عيد الميلاد228 ديسمبرشديدة الأمطارغربية

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 16 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، يكون فيها الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلًا في أول الليل يميل إلى البرودة مع ساعات الفجر.

وأوضحت الهيئة استمرار الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء، مع ظهور سحب منخفضة يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق الساحلية.

كما تنشط الرياح على سواحل خليج السويس بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، ويكون البحر الأحمر معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، بينما يشهد البحر المتوسط حالة خفيفة إلى معتدلة بارتفاع موج من 1 إلى 1.75 متر، مما يساعد على استمرار حركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية.

بهذا، تستعد الإسكندرية وسواحل البحر المتوسط لبدء موسم النوات الذي يجمع بين جمال الشتاء وتقلبات الطقس، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة لتأمين المواطنين والمنشآت الساحلية.

الشتاء الطقس

