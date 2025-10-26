تعادل زمالك 2005 مع المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق في دوري الجمهورية

تعادل فريق الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، مع نظيره المصري البورسعيدي، بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، في الجولة السادسة من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل هدف الزمالك: أنس وائل.

سيطر لاعبو الزمالك على الشوط الأول وصنعوا فرصاً عديدة على مرمى المصري البورسعيدي، نجح خلالها أنس وائل في تسجيل هدف الزمالك في الدقيقة 23، وتواصل الضغط ولكن دون جدوي، ونجح المصري في تسجيل هدف التعادل في نهاية الشوط من كرة مرتدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على المصري ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إدارياً، ياسين غنيم أخصائياً للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.

وجه عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، تحذيرًا شديد اللهجة للأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب طريقة استعماله لمواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص مدير الكرة على تحذير اللاعب من المساس بنادي الزمالك و جماهيره العظيمه في أي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد عبد الناصر محمد في حديثه مع اللاعب بضرورة احترام جماهير النادي باعتبارها الداعم الأول للفريق في كافة الأوقات، وطالب شيكو بانزا بعدم إثارة غضب الجماهير في أي وقت لأنهم الداعم الأكبر لجميع أفراد الفريق ومن حقهم أن يعبروا عن انفسهم في أي وقت وعلينا الانصات لهم لكن هم لا يعلمون كل تفاصيل العمل لاننا لا نعلن عنها وعلينا أن نلتمس العذر لهم ..

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز..