8 نجوم.. استبعاد القوة الضاربة في مباراة الأهلي والمصري

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فريق الكرة بالنادي الأهلي مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

يدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثانى برصيد 22 نقطة من 11 مباراة خاضها، فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويدير المباراة الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد توفيق طلب كمساعد ثانٍ، فيما يتولى عبد الرحمن صالح مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، أسندت اللجنة المهمة إلى محمود دسوقي حكمًا للفيديو، ويعاونه طارق مصطفى حكمًا مساعدًا للفيديو.



غيابات الأهلي قبل مواجهة المصري

قرر الدانماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، استبعاد التونسي محمد علي بن رمضان من لقاء المصري البورسعيدي نظرا لمعاناته من الإجهاد في العضلة الخلفية.

كما قرر توروب استبعاد 7 نجوم آخرين من قائمة الأهلي لمواجهة النادي المصري، وهم مصطفى العش وحسين الشحات وأحمد رضا ومحمد شريف وأشرف داري وحمزة علاء وأحمد عابدين.

ويسعى الأهلي من خلال مباراة اليوم إلى استعادة الثقة من جديد بعد السقوط فى فخ التعادل فى الجولة الماضية أمام بتروجت 1 / 1، وفقدان نقطتين فى سباق المنافسة على صدارة الدوري، ويعد هو التعثر الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفنى الجديد.

وسعى توروب خلال الأيام القليلة الماضية إلى علاج جميع الأخطاء التى ظهرت على الفريق، خاصة فى الناحية الدفاعية التى تمثل إرهاقا كبيرا للفريق فى ظل الأخطاء الدفاعية الفادحة والمتكررة فى جميع المباريات الأخيرة، حتى منى مرمى الأهلي بـ 13 هدفا فى 13 مباراة، وهو رقم ومعدل كبير للغاية.

كما حرص توروب على جميع اللاعبين فى ظل ضغط المباريات المتتالية، بالإضافة إلى الرغبة فى تجهيز جميع اللاعبين قبل بطولة السوبر المصري التى تنطلق الخميس المقبل فى أبو ظبي بمشاركة الرباعي “الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا”.

ويستعيد جهود الثنائى مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، لاعبى الفريق، في مباراة اليوم بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب الثنائى عن قائمة الأهلى في مباراة بتروجت الأخيرة بسبب الإيقاف، حيث حصل مروان عطية على الكارت الأصفر الثالث فى مباراة الاتحاد السكندري، فيما تعرض كوكا للطرد في نفس المباراة.

واختتم فريق تدريباته ظهر أمس بالقاهرة قبل التوجه إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق ليلة المباراة وسط تأكيدات من توروب خلال المحاضرة الفنية على أهمية تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات سريعا قبل بطولة السوبر.

وطالب توروب لاعبيه بالتركيز الشديد طوال أحداث اللقاء، فضلا عن أهمية التمركز الصحيح لجميع اللاعبين فى جميع المراكز، وفى مقدمتها الدفاعية.

في المقابل، يدخل المصري اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 11 مواجهة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاءين، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لتعزيز موقعه في المربع الذهبي.

وحرص التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، على تجهيز جميع لاعبيه فى التدريبات الأخيرة.

وعقد الكوكي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، حذرهم خلالها من الانتفاضة المتوقعة من لاعبي الأهلي، بعد تعثر الأهلي في المواجهة الأخيرة أمام بتروجت بالتعادل بهدف لكل فريق.

كما حرص مجلس إدارة المصري على تحفيز لاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب، وذلك من خلال صرف مكافآت التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.