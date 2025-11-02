قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المايسترو إيمان جنيدي.. أول قائدة أوركسترا في صعيد مصر تبهر العالم من المتحف المصري الكبير
10 نجوم.. الغيابات تعصف بالزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يثير الجدل بشأن توقعات مواجهة الأهلي والمصري والزمالك وطلائع الجيش

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن توقعات مواجهة المصري والزمالك في مواجهة طلائع الجيش .

التوقعات 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي في مواجهة المصري والزمالك في مواجهة طلائع الجيش 
ما هي توقعاتك للمباراتين؟ ".

الزمالك يواجه طلائع الجيش بحثًا عن استعادة الانتصارات قبل السوبر المحلي

ويستعد الزمالك لخوض اختبار مهم، في الخامسة مساء اليوم الأحد، أمام طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تعد الأخيرة للفريق الأبيض قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

ويسعى الزمالك إلى استعادة انتصاراته المحلية قبل الدخول في أجواء السوبر، بعد سلسلة نتائج سلبية في الدوري، إذ لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات، حيث تعادل مع الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وتعرض لهزيمة أمام الأهلي في القمة، ما زاد من حدة الضغوط على مدربه البلجيكي يانيك فيريرا قبل البطولة المنتظرة.

ويملك الزمالك 19 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما يدخل طلائع الجيش اللقاء برصيد 9 نقاط فقط، ويأمل في تحسين موقعه في جدول الترتيب والخروج من دوامة النتائج المتذبذبة.

وخلال التحضيرات، ركز الجهاز الفني للزمالك على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة العديد من النقاط، إلى جانب تجهيز التشكيلة الأساسية التي من المنتظر أن يعتمد عليها في مواجهة بيراميدز بالسوبر المحلي، مع رفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

على الجانب الآخر، يدخل طلائع الجيش المباراة بقيادة مدربه هيثم شعبان، الذي أكد أن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أنه قام بدراسة أداء الفريق الأبيض في مبارياته الأخيرة بالدوري والكونفدرالية، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن الفريق المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو بسبب الإيقاف، بينما يعود التونسي حسام السويسي بعد انتهاء فترة إيقافه.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية كبيرة داخل أروقة الزمالك، إذ تمثل بروفة أخيرة قبل السوبر، وفرصة مثالية لاستعادة الثقة والروح التنافسية، في لقاء قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

الاهلي الزمالك إبراهيم عبد الجواد

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

جريمة اللبيني

مادة كاوية ودواء بيطري.. تفاصيل مروعة في قضية قتــ.ـل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني

سرقات متحف اللوفر

أشهرها «الموناليزا».. سرقات تاريخية شهدها متحف اللوفر

بالصور

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

