الزمالك يواجه طلائع الجيش بحثًا عن استعادة الانتصارات قبل السوبر المحلي

يستعد الزمالك لخوض اختبار مهم، في الخامسة مساء اليوم الأحد، أمام طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تعد الأخيرة للفريق الأبيض قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

ويسعى الزمالك إلى استعادة انتصاراته المحلية قبل الدخول في أجواء السوبر، بعد سلسلة نتائج سلبية في الدوري، إذ لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات، حيث تعادل مع الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وتعرض لهزيمة أمام الأهلي في القمة، ما زاد من حدة الضغوط على مدربه البلجيكي يانيك فيريرا قبل البطولة المنتظرة.

ويملك الزمالك 19 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما يدخل طلائع الجيش اللقاء برصيد 9 نقاط فقط، ويأمل في تحسين موقعه في جدول الترتيب والخروج من دوامة النتائج المتذبذبة.

وخلال التحضيرات، ركز الجهاز الفني للزمالك على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة العديد من النقاط، إلى جانب تجهيز التشكيلة الأساسية التي من المنتظر أن يعتمد عليها في مواجهة بيراميدز بالسوبر المحلي، مع رفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

على الجانب الآخر، يدخل طلائع الجيش المباراة بقيادة مدربه هيثم شعبان، الذي أكد أن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أنه قام بدراسة أداء الفريق الأبيض في مبارياته الأخيرة بالدوري والكونفدرالية، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن الفريق المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو بسبب الإيقاف، بينما يعود التونسي حسام السويسي بعد انتهاء فترة إيقافه.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية كبيرة داخل أروقة الزمالك، إذ تمثل بروفة أخيرة قبل السوبر، وفرصة مثالية لاستعادة الثقة والروح التنافسية، في لقاء قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.