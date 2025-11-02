قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر تقدم كل الدعم للشقيقة لبنان للخروج من محنتها
تنفيذ 2800 نشاط في 25 محافظة.. أبرز جهود وحدة السكان المركزية خلال شهر أكتوبر 2025
مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري.. سيطرة حمراء بـ 73 انتصار في 129 مباراة

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري
محمد سمير

يخوض مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تقام مباراة الأهلي أمام المصري مساء اليوم الأحد في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة  في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

تذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز عبر قناة اون تايم سبورت.

تاريخ لقاءات الأهلي والمصري 

تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري يشهد على ندية كبيرة، إذ تقابلا في 129 مباراة منذ أول مواجهة بينهما يوم 5 نوفمبر 1948، حين فاز الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها صالح سليم وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة، أما آخر لقاء جمعهما فكان يوم 8 مايو 2024، وانتهى بفوز الأهلي 4-2، حيث أحرز إمام عاشور هدفين وأضاف طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي هدفًا لكل منهما.

نتائج مباريات الأهلي والمصري البورسعيدي على مدار التاريخ

حقق الأهلي الانتصار في 73 مواجهة مقابل 20 فوزًا للمصري، بينما انتهت 36 مباراة بالتعادل.

سجل لاعبو القلعة الحمراء 187 هدفًا مقابل 94 للفريق البورسعيدي، ويعد الفوز الأكبر للأهلي بنتيجة 4-صفر، وحققها ثلاث مرات، كما فاز 4-1 مرتين و4-2 مرتين و3-صفر خمس مرات، في حين جاء أكبر انتصار للمصري بنتيجة 3-صفر مرتين.

يتصدر السيد الضظوي قائمة هدافي لقاءات الفريقين برصيد عشرة أهداف، منها سبعة بقميص المصري وثلاثة مع الأهلي.

ويتقاسم صالح سليم ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم وحسام حسن صدارة هدافي الأهلي في شباك المصري برصيد خمسة أهداف لكل منهم، ويليهم فؤاد صدقي وتوتو وأحمد مكاوي وطه إسماعيل وأحمد بلال بأربعة أهداف.

أما على جانب المصري، فيأتي بعد الضظوي كل من محمد شاهين ومحمد سلامة «إينو» برصيد أربعة أهداف لكل لاعب.

الأهلي ييس توروب المصري البورسعيدي بطولة الدوري الممتاز موعد مباراة الأهلي والمصري تاريخ لقاءات الأهلي والمصري القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري نتائج مباريات الأهلي والمصري

