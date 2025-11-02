بعد رحيل فيريرا.. 3 مطبات تواجه مدرب الزمالك المؤقت

يواجه أحمد عبدالرؤوف المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عدة عقبات في أول ظهور له عقب رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.



ترويض النجوم

أولى تلك العقبات السيطرة على كتيبة النجوم في نادي الزمالك وترويضهم في ظل الأسماء الرنانة المتواجدة بتشكيلة الفارس الأبيض خلال مباريات الدوري المحلي والقاري.

إهدار الفرص في الزمالك

ثاني العقبات التي تواجه أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك المؤقت تتمثل في مواجهة أزمة أهدار الفرص التي تضيع معها عديد النقاط خلال الأربع مباريات الأخيرة.

النواحي النفسية والبدنية

ثالث العقبات التي تواجه أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك المؤقت تشمل تهيئة اللاعبين من النواحي النفسية والبدنية في قادم المباريات لحين وضوح الرؤية في استقدام مدير فني أجنبي من عدمه خلفا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ويخوض مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا السابق مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

استقر أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي التشكيل المتوقع أمام نظيره فريق طلائع الجيش والذي جاء علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمود بنتائج

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبدالله السعيد – خوان بيزيرا – شيكو بانزا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري