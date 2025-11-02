«ساري»: الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة

أكد أحمد ساري، لاعب الزمالك، أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان مبُهرًا وحدثاً عالمياً وسيطر على وسائل الإعلام العالمية خلال الأيام الماضية.

وقال “ساري” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد صبري: " الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، والبلجيكي فيريرا لم يكن على المستوى ومباراة البنك الأهلي كان بها أخطاء فنية من المدير الفني".

وأضاف: "يجب أن تكون الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة، وجماهير الزمالك لها كل التحية والتقدير على مساندتها للفريق خلال الفترة الماضية".