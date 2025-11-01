موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع فى الدوري المصري والقناة الناقلة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، تدريباته الجماعية على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من التعادلات المخيبة.

موعد المباراة ومكانها

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الخامسة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان لتحسين وضعيتهما في جدول الترتيب.

غياب الانتصارات يثير القلق في الزمالك

ويدخل الزمالك اللقاء تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، بعدما غاب عن تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات له في الدوري، إذ تعادل مع الجونة بهدف لمثله في الجولة الثامنة، ثم خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة، قبل أن يتعادل مجددًا أمام غزل المحلة (1-1)، وأخيرًا مع البنك الأهلي بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية عشرة.

ويسعى المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا إلى كسر سلسلة النتائج السلبية، واستعادة توازن الفريق بعد نزيف النقاط المتواصل الذي أبعد الزمالك عن المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب نهاية الدور الأول للمسابقة.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورتس" الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري الممتاز، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء لتحليل الأداء الفني للفريقين واستعراض أبرز اللقطات.