10 نجوم.. الغيابات تعصف بالزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

يخوض مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا السابق مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توجيه الشكر إلى البلجيكي يانيك فيريرا بعد التوصل لاتفاق ودي علي آلية رحيل الخواجة عن القلعة البيضاء.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إسناد مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت إلى أحمد عبد الرؤوف لحين التعاقد مع مدرب أجنبي في قادم الأيام.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



غيابات الزمالك

يواجه أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، تحديًا صعبًا في أول ظهور له مع الفريق، بعد غياب عشرة لاعبين عن مواجهة اليوم لأسباب متنوعة، ما بين استبعاد فني وبرامج تأهيلية للإصابة.

ويغيب عن الزمالك كل من:

محمد عواد

محمود الشناوي

صلاح مصدق

بارون أوشينج

محمود جهاد

أحمد عبد الرحيم «إيشو»

ناصر منسي

محمد السيد

آدم كايد

أحمد شريف.



ويأتي استبعاد الثنائي الفلسطيني آدم كايد وأحمد شريف بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة.

بينما تم استبعاد باقي اللاعبين بقرار فني من الجهاز الفني، في حين تم استبعاد محمد السيد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشاب أيضًا لأسباب تربوية بجانب عدم تجديد عقده.