رياضة

الترتيب والمفاجآت.. أبرز 9 معلومات عن مباراة الزمالك أمام الطلائع

مباراة الزمالك وطلائع الجيش
مباراة الزمالك وطلائع الجيش
يسري غازي

يخوض مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا السابق مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد.


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

استقر أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي التشكيل المتوقع أمام نظيره فريق طلائع الجيش والذي جاء علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمود بنتائج
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبدالله السعيد – خوان بيزيرا – شيكو بانزا
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

غيابات الزمالك

يواجه أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، تحديًا صعبًا في أول ظهور له مع الفريق، بعد غياب عشرة لاعبين عن مواجهة اليوم لأسباب متنوعة، ما بين استبعاد فني وبرامج تأهيلية للإصابة.

ويغيب عن الزمالك كل من:

محمد عواد
محمود الشناوي
صلاح مصدق
بارون أوشينج
محمود جهاد
أحمد عبد الرحيم «إيشو»
ناصر منسي
محمد السيد
آدم كايد
أحمد شريف.


ويأتي استبعاد الثنائي آدم كايد وأحمد شريف بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة، بينما تم استبعاد باقي اللاعبين بقرار فني من الجهاز الفني، في حين تم استبعاد محمد السيد أيضًا لأسباب تربوية بجانب عدم تجديد عقده.

غيابات طلائع الجيش أمام الزمالك

يغيب عن صفوف فريق طلائع الجيش المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو بسبب الإيقاف، بينما يعود التونسي حسام السويسي بعد انتهاء فترة إيقافه.


ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الرابع من سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة حيث خاض 11 مباراة تمكن من الفوز بـ 5 مباريات وتعادل في 4 وتلقى هزيمتين.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش المركز السادس عشر من ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط حيث خاض 12 مباراة فاز في 2 وتعادل 4 وتلقى 6 هزائم.


تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

تقابل فريقا الزمالك وطلائع الجيش في 44 مباراة تمكن الزمالك من الفوز خلال 24 لقاء أما طلائع الجيش انتصر في 12 مباراة وجمع التعادل بينهم 8 مرات.

حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أسندت لجنة الحكام مهمة قيادة مباراة الزمالك وطلائع الجيش لحكم الساحة محمد الغازي على أن يساعده كلاً من يوسف البساطي وخالد السيد. وسيكون محمود منصور حكماً رابعا وخالد الغندور حكماً لـ var وهاني خيري حكم var مساعد

الزمالك طلائع الجيش الدوري فيريرا أحمد عبد الرؤوف

