قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يبحث عن الانتصارات بعد رحيل فيريرا.. موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش والقنوات الناقلة

الزمالك وطلائع الجيش
الزمالك وطلائع الجيش
خالد يوسف

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مهمة بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يبحث الفريق الأبيض عن استعادة الانتصارات المحلية الغائبة، فيما يسعى أبناء هيثم شعبان لاستعادة الانتصارات أيضاً بعد التعادل مع زد إف سى فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

الزمالك يلعب بدون يانيك فيريرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، تعيين الكابتن أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

ودفعت سلسلة النتائج السلبية إدارة القلعة البيضاء، للإطاحة بالمدرب البلجيكي يانيك فيريرا من منصبه، مع تولي أحمد عبد الرؤوف منصب المدير الفني بصورة مؤقتة في لقاء الطلائع، ثم مباراتي كأس السوبر المصري.

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

يغيب عن الأبيض في هذه المباراة كل من، محمد عواد، صلاح مصدق، محمد السيد، بارون أوشينج، إيشو، آدم كايد، ناصر منسي (للإصابة)، إضافة إلى استبعاد محمود جهاد لعدم الجاهزية، وأحمد شريف للتأهيل.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الطلائع عودة لاعب خط الوسط أحمد حمدي، الذي يمثل إضافة لخط الوسط في مباراة اليوم.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقناة الناقلة

يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويستضيف استاد القاهرة هذه المواجهة، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون سبورت، وتحديدا قناة أون سبورت 1، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري، يتخللها استوديو تحليلي يضم خبراء ولاعبين سابقين للتحليل، ويعلق عليها المعلق الرياضي مؤمن حسن.

ملامح تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، قائمة الفريق لـ مباراة طلائع الجيش، ومن المتوقع أن تأتي اختيارات عبدالرؤوف في هذه المواجهة على النحو التالي:

ـ حراسة المرمى.. محمد صبحي.

ـ خط الدفاع.. أحمد فتوح ـ محمد إسماعيل ـ حسام عبدالمجيد ـ عمر جابر.

ـ خط الوسط.. نبيل عماد دونجا ـ محمد شحاتة ـ عبدالله السعيد ـ خوان بيزيرا ـ شيكو بانزا.

ـ خط الهجوم.. سيف الجزيري.

رحيل فيريرا مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش استاد القاهرة الدولي الدوري المصري الممتاز يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

افتتاح حفل المتحف المصري الكبير

مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

ادعاءات باطلة.. حماس تندد باتهامات القيادة المركزية الأمريكية بشأن "نهب مساعدات"

طريق مكة

السعودية: "نسك" و"طريق مكة" نماذج متقدمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن

باكستان

باكستان: تصفية أكثر من 350 مسلحا خلال أكتوبر الماضي

بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد