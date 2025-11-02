يبحث عن الانتصارات بعد رحيل فيريرا.. موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش والقنوات الناقلة

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مهمة بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يبحث الفريق الأبيض عن استعادة الانتصارات المحلية الغائبة، فيما يسعى أبناء هيثم شعبان لاستعادة الانتصارات أيضاً بعد التعادل مع زد إف سى فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

الزمالك يلعب بدون يانيك فيريرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، تعيين الكابتن أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

ودفعت سلسلة النتائج السلبية إدارة القلعة البيضاء، للإطاحة بالمدرب البلجيكي يانيك فيريرا من منصبه، مع تولي أحمد عبد الرؤوف منصب المدير الفني بصورة مؤقتة في لقاء الطلائع، ثم مباراتي كأس السوبر المصري.

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

يغيب عن الأبيض في هذه المباراة كل من، محمد عواد، صلاح مصدق، محمد السيد، بارون أوشينج، إيشو، آدم كايد، ناصر منسي (للإصابة)، إضافة إلى استبعاد محمود جهاد لعدم الجاهزية، وأحمد شريف للتأهيل.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الطلائع عودة لاعب خط الوسط أحمد حمدي، الذي يمثل إضافة لخط الوسط في مباراة اليوم.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقناة الناقلة

يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويستضيف استاد القاهرة هذه المواجهة، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون سبورت، وتحديدا قناة أون سبورت 1، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري، يتخللها استوديو تحليلي يضم خبراء ولاعبين سابقين للتحليل، ويعلق عليها المعلق الرياضي مؤمن حسن.

ملامح تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، قائمة الفريق لـ مباراة طلائع الجيش، ومن المتوقع أن تأتي اختيارات عبدالرؤوف في هذه المواجهة على النحو التالي:

ـ حراسة المرمى.. محمد صبحي.

ـ خط الدفاع.. أحمد فتوح ـ محمد إسماعيل ـ حسام عبدالمجيد ـ عمر جابر.

ـ خط الوسط.. نبيل عماد دونجا ـ محمد شحاتة ـ عبدالله السعيد ـ خوان بيزيرا ـ شيكو بانزا.

ـ خط الهجوم.. سيف الجزيري.