«نيكلاس» ينضم لأساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف.. البطل النمساوي يُشيد بالتنظيم المصري.. ماذا قال؟
بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
بهدف لصلاح .. ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات على حساب أستون فيلا بالبريميرليج
الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس اليوم
سفيرة البحرين بالقاهرة: مشاركة ولي العهد في افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس عمق العلاقات مع مصر
ولي العهد البحريني يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ويؤكد: الصرح ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني
رئيس مجلس النواب: مصر تُطل على العالم من بوابة حضارتها الخالدة بافتتاح المتحف الكبير
قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري
رياضة

المدير الفني لـ بيراميدز يستبعد محمد حمدي من مواجهة الاتحاد السكندري لهذا السبب

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، استبعاد الظهير الأيسر الدولي محمد حمدي من قائمة مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

قرار فني للحفاظ على جاهزية اللاعب قبل السوبر المصري

وجاء قرار يورتشيتش بعدما شعر الجهاز الفني بوجود حالة من الإجهاد الشديد لدى اللاعب نتيجة توالي المشاركات المحلية والدولية خلال الفترة الماضية، سواء مع بيراميدز في البطولتين المحلية والقارية، أو مع منتخب مصر الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.

ويرغب المدرب الكرواتي في منح اللاعب فترة التقاط أنفاس قصيرة قبل دخول الفريق في معسكر الإعداد لمواجهات كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، حفاظًا على لياقته البدنية وتجنبًا لتعرضه لأي إصابة محتملة.

قائمة بيراميدز تشهد غيابات مؤثرة بسبب الإصابات

إلى جانب استبعاد محمد حمدي، شهدت قائمة بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري عدة غيابات مهمة، إذ واصل الرباعي رمضان صبحي، مصطفى فتحي، أسامة جلال، ويوسف أوباما غيابهم عن الفريق بسبب استمرار برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم في الأسابيع الماضية.

مواجهة قوية في الدفاع الجوي

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية اللقاء في سباق المربع الذهبي للدوري، حيث يسعى بيراميدز إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من صدارة الترتيب، بينما يطمح الاتحاد السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة.

بهذا القرار، يؤكد يورتشيتش حرصه على توزيع الجهد البدني للاعبين بشكل مدروس، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد مباريات حاسمة محليًا وقاريًا


 

