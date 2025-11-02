المدير الفني لـ بيراميدز يستبعد محمد حمدي من مواجهة الاتحاد السكندري لهذا السبب

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، استبعاد الظهير الأيسر الدولي محمد حمدي من قائمة مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

قرار فني للحفاظ على جاهزية اللاعب قبل السوبر المصري

وجاء قرار يورتشيتش بعدما شعر الجهاز الفني بوجود حالة من الإجهاد الشديد لدى اللاعب نتيجة توالي المشاركات المحلية والدولية خلال الفترة الماضية، سواء مع بيراميدز في البطولتين المحلية والقارية، أو مع منتخب مصر الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.

ويرغب المدرب الكرواتي في منح اللاعب فترة التقاط أنفاس قصيرة قبل دخول الفريق في معسكر الإعداد لمواجهات كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، حفاظًا على لياقته البدنية وتجنبًا لتعرضه لأي إصابة محتملة.

قائمة بيراميدز تشهد غيابات مؤثرة بسبب الإصابات

إلى جانب استبعاد محمد حمدي، شهدت قائمة بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري عدة غيابات مهمة، إذ واصل الرباعي رمضان صبحي، مصطفى فتحي، أسامة جلال، ويوسف أوباما غيابهم عن الفريق بسبب استمرار برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم في الأسابيع الماضية.

مواجهة قوية في الدفاع الجوي

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية اللقاء في سباق المربع الذهبي للدوري، حيث يسعى بيراميدز إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من صدارة الترتيب، بينما يطمح الاتحاد السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة.

بهذا القرار، يؤكد يورتشيتش حرصه على توزيع الجهد البدني للاعبين بشكل مدروس، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد مباريات حاسمة محليًا وقاريًا



