فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأثيوبي في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ٣٢ بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى زيكو - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - مروان حمدي