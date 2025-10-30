قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
المحكمة الإسرائيلية ترفض مجدداً طلب فريق نتنياهو تخفيف جدول محاكمته
لحماية الأطفال.. غلق فوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي بالقاهرة
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
رياضة

ممدوح عيد يحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة التأمين الأثيوبي في دوري الأبطال

رباب الهواري

عقد المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق المران الختامي استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام التأمين الأثيوبي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره الأثيوبي في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الإياب من الدور التمهيدي، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين في أديس أبابا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحتاج الفريق المصري إلى الفوز لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

تحفيز وتركيز كامل قبل اللقاء

طالب ممدوح عيد لاعبيه بضرورة التركيز الكامل بنسبة 100% خلال مباراة الغد، مشددًا على أهمية اللعب من أجل الفوز فقط، وعدم التفكير في أي مباراة أخرى في الوقت الحالي. وأكد أن الهدف الأساسي هو حسم التأهل لدور المجموعات ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري.

وأضاف رئيس بيراميدز أن الفريق يجب أن يدخل اللقاء بعقلية البطل، موضحًا أن بيراميدز يسعى لتأكيد مكانته كأحد كبار القارة السمراء، مشيرًا إلى أن “بيراميدز هو بطل إفريقيا ويجب أن يظهر بهذه الصورة دائمًا، مهما كان اسم المنافس أو مكان اللقاء”.

احترام المنافس وثقة في اللاعبين

شدد عيد على ضرورة احترام فريق التأمين الأثيوبي، كونه بطل الدوري المحلي في بلاده، مشيرًا إلى أن الاستهانة بالمنافس خطأ لا يجب الوقوع فيه. ووجه رئيس النادي رسالة ثقة للاعبين قائلاً: “لدي كامل الثقة فيكم، أنتم قادرون على مواجهة أي فريق داخل القارة وخارجها، وبإصراركم سنواصل تثبيت مكانة بيراميدز في إفريقيا”.

هدف واضح: التأهل ومواصلة الحلم

اختتم ممدوح عيد حديثه بالتأكيد على أن هدف النادي في هذه المرحلة هو العبور إلى دور المجموعات ثم مواصلة المشوار نحو التتويج بالبطولات المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن بيراميدز يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون أحد كبار القارة الإفريقية في السنوات القادمة.


 

