طاقم حكام من مدغشقر يدير مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

يدير طاقم حكام من مدغشقر بقيادة الحكم ريفولالا ماندا، مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأثيوبي في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الذهاب بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعاون الحكم مواطنوه، ديمبانانا أنديالفيلو المساعد الأول، وروملد برودو المساعد الثاني، وإيلفياس لومنسون الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب أداء طاقم الحكام التوجولي كومي كونيوه.