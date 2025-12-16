قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
اقتصاد

رئيس البورصة: تفعيل "الشورت سيلينج" وصانع السوق خلال الربع الأول من 2026

إسلام عزام
إسلام عزام
محمد صبيح

قال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، اليوم "الثلاثاء"، إنه من المقرر تفعيل آلية البيع على المكشوف (الشورت سيلينج) ونشاط صانع السوق خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك في إطار خطة تطوير أدوات وآليات التداول بالسوق، بما يسهم في تعزيز السيولة ورفع كفاءة التسعير.

وكشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في بيان صحفي عن رؤية استراتيجية شاملة لتطوير سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، مؤكداً التزامه بمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور السوق في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس البورصة أن استحداث المشتقات المالية في مقدمة أولوياته الاستراتيجية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تطوير الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين وذلك في إطار سعي البورصة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتمنح المستثمرين خيارات متنوعة تلبي تطلعاتهم المختلفة.

وأوضح رئيس البورصة أنه إلى جانب المشتقات المالية أن الخطة الاستراتيجية تشمل تفعيل آلية صانع السوق، والتي من شأنها تحسين مستويات السيولة وتضييق الفروقات السعرية، بما يعزز من جاذبية التداول ويقلل من تكلفة المعاملات على المستثمرين.

كما أوضح عزام أنه يتبنى استراتيجية الحوار الدائم مع جميع أطراف السوق كنهج أساسي لضمان فعالية السياسات المطبقة.

وأضاف: "نهجنا هو الحوار الدائم مع أطراف السوق لتعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية"، مشيراً إلى أن هذا النهج التشاركي سيضمن صياغة وتنفيذ سياسات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة حقيقية.

وفي رسالة واضحة لطمأنة المستثمرين، شدد رئيس البورصة على أن لا قيود على التداول والأسواق تحكمها قوى العرض والطلب، مؤكداً التزام الإدارة الجديدة بعدم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها الطبيعي.

وأكد د. عزام على الالتزام الكامل بحماية حقوق المتعاملين حسني النية من خلال تحديث نظم الرقابة على التداول والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المخالفين.

تحديث رقابة تداول

