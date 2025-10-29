خوفاً من الهزيمة.. طوارئ في الاتحاد السكندري قبل مواجهة بيراميدز

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة تامر مصطفي صفحة الهزيمة من وادي دجلة في الجولة الماضية من بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الاتحاد السكندري الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

و يدرس تامر مصطفي المدير الفني للاتحاد السكندري إجراء تغيرات في تشكيل زعيم الثغر خلال مواجهة بيراميدز تجنّبا لخسارة فريقه.



ويفكر تامر مصطفى الدفع بمدافعه محمود علاء في صفوف الاتحاد، خاصة مع كثرة الأخطاء التي ظهرت في مباراة وادي دجلة وتجنب تكرارها أمام بيراميدز بالإضافة الي امتلاك اللاعب خبرات مميزة.

كما دخل محمود جنش حارس مرمي الاتحاد السكندري في حسابات تامر مصطفي في ظل حالة التوفيق التي تلازم الحارس الحالي صبحي سليمان.