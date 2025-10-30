تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي

يواجه مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره فريق التأمين الإثيوبي في إياب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين والقنوات الناقلة



تنطلق مواجهة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتنقل قناة أون تايم سبورت 2 اللقاء حصريًا، بصوت المعلق مؤمن حسن.



ويسعي فريق بيراميدز إلي تخطي عقبة التأمين الإثيوبي والتأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا واللحاق بالنادي الأهلي الذى تأهل على حساب نظيره فريق إيجيل نوار بطل بوروندي.





تشكيل بيراميدز المتوقع أمام التأمين الإثيوبي



استقر الجهاز الفني لفريق بيراميدز على الدفع بتشكيل متوقع أمام نظيره فريق التأمين الإثيوبي والذي جاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي



خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة



خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا – فيستون ماييليويمتلك بيراميدز فرصة قوية لتأكيد تفوقه القاري ومواصلة مشواره في دوري الأبطال، في مهمة تبدو صعبة لكنها ممكنة أمام جماهيره التي تمني النفس بانتصار يضع الفريق ضمن كبار القارة.





فيما يسعى فريق التأمين الإثيوبي لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه تأهلًا تاريخيًا إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، رغم صعوبة المهمة أمام بطل مصر القوي.





وعقد ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول قبل انطلاق المران الختامي بالأمس، استعدادًا لمواجهة فريق التأمين الإثيوبي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي.





وخلال الاجتماع، شدد عيد على ضرورة التركيز الكامل خلال المباراة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى دور المجموعات. وأوضح أن بيراميدز يجب أن يخوض جميع مبارياته بروح بطل أفريقيا، وأن يُظهر اللاعبون شخصية الفريق القوية مهما كان اسم المنافس أو تاريخه.





نبه رئيس النادي إلى أهمية احترام الفريق الإثيوبي، كونه بطل الدوري في بلاده، مشيرًا إلى أن التعامل بجدية منذ الدقيقة الأولى هو مفتاح تحقيق الانتصار.