قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
يسري غازي

يواجه مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره فريق التأمين الإثيوبي في إياب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا.
 


موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين والقنوات الناقلة
 
تنطلق مواجهة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتنقل قناة أون تايم سبورت 2 اللقاء حصريًا، بصوت المعلق مؤمن حسن.
 
ويسعي فريق بيراميدز إلي تخطي عقبة التأمين الإثيوبي والتأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا واللحاق بالنادي الأهلي الذى تأهل على حساب نظيره فريق إيجيل نوار بطل بوروندي.
 


تشكيل بيراميدز المتوقع أمام التأمين الإثيوبي 


استقر الجهاز الفني لفريق بيراميدز على الدفع بتشكيل متوقع أمام نظيره فريق التأمين الإثيوبي والذي جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 


خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي


خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة


خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا – فيستون ماييليويمتلك بيراميدز فرصة قوية لتأكيد تفوقه القاري ومواصلة مشواره في دوري الأبطال، في مهمة تبدو صعبة لكنها ممكنة أمام جماهيره التي تمني النفس بانتصار يضع الفريق ضمن كبار القارة.
 


فيما يسعى فريق التأمين الإثيوبي لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه تأهلًا تاريخيًا إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، رغم صعوبة المهمة أمام بطل مصر القوي.
 


وعقد ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول قبل انطلاق المران الختامي بالأمس، استعدادًا لمواجهة فريق التأمين الإثيوبي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي.
 


وخلال الاجتماع، شدد عيد على ضرورة التركيز الكامل خلال المباراة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى دور المجموعات. وأوضح أن بيراميدز يجب أن يخوض جميع مبارياته بروح بطل أفريقيا، وأن يُظهر اللاعبون شخصية الفريق القوية مهما كان اسم المنافس أو تاريخه.
 


نبه رئيس النادي إلى أهمية احترام الفريق الإثيوبي، كونه بطل الدوري في بلاده، مشيرًا إلى أن التعامل بجدية منذ الدقيقة الأولى هو مفتاح تحقيق الانتصار.

بيراميدز التأمين الإثيوبي دوري أبطال إفريقيا فيستون ماييلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

وزير الإسكان: تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين الخارج بالقاهرة الجديدة الأحد

الشعبة العامة

شعبة الاقتصاد الرقمي: 34 شركة مصرية تشارك في ويب ساميت 2025 بالبرتغال

وزير الاسكان

وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد